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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षायूएई में CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द, 10 हजार से ज्यादा छात्रों की नजर अब रिजल्ट पर

यूएई में CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द, 10 हजार से ज्यादा छात्रों की नजर अब रिजल्ट पर

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी है. ऐसे में गल्फ देशों में होने वाली परीक्षाओं पर भी असर पड़ा है. सीबीएसई ने एक अहम फैसला लिया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 17 Mar 2026 03:08 PM (IST)
यूएस-इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी है. ऐसे में गल्फ देशों में होने वाली परीक्षाओं पर भी असर पड़ा है. सीबीएसई ने एक अहम फैसला लिया है.

एक तरफ युद्ध का माहौल और दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षा का दबाव इन दोनों के बीच फंसे हजारों भारतीय छात्रों के लिए अचानक बड़ा फैसला सामने आया. सीबीएसई ने यूएई समेत मध्य पूर्व के कई देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं.

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यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन इसके साथ ही एक नई चिंता भी खड़ी हो गई है. अब 10 हजार से ज्यादा भारतीय छात्रों को अपने रिजल्ट, कॉलेज एडमिशन और आगे की पढ़ाई को लेकर साफ जवाब का इंतजार है.
यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन इसके साथ ही एक नई चिंता भी खड़ी हो गई है. अब 10 हजार से ज्यादा भारतीय छात्रों को अपने रिजल्ट, कॉलेज एडमिशन और आगे की पढ़ाई को लेकर साफ जवाब का इंतजार है.
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गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई में क्लास 12 के 10,198 छात्र परीक्षा देने वाले थे. इसके अलावा कक्षा 10 के 13,669 छात्र भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं.
गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई में क्लास 12 के 10,198 छात्र परीक्षा देने वाले थे. इसके अलावा कक्षा 10 के 13,669 छात्र भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं.
Published at : 17 Mar 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Education US CBSE UAE Iran ISRAEL #iran

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