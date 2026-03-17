यूएई में CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द, 10 हजार से ज्यादा छात्रों की नजर अब रिजल्ट पर

यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन इसके साथ ही एक नई चिंता भी खड़ी हो गई है. अब 10 हजार से ज्यादा भारतीय छात्रों को अपने रिजल्ट, कॉलेज एडमिशन और आगे की पढ़ाई को लेकर साफ जवाब का इंतजार है.