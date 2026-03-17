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यूएई में CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द, 10 हजार से ज्यादा छात्रों की नजर अब रिजल्ट पर
यूएस-इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी है. ऐसे में गल्फ देशों में होने वाली परीक्षाओं पर भी असर पड़ा है. सीबीएसई ने एक अहम फैसला लिया है.
एक तरफ युद्ध का माहौल और दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षा का दबाव इन दोनों के बीच फंसे हजारों भारतीय छात्रों के लिए अचानक बड़ा फैसला सामने आया. सीबीएसई ने यूएई समेत मध्य पूर्व के कई देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं.
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प्रेम कुमारJournalist
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