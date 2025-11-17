हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीKVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका

KVS NVS Vacancy 2025: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचर्स की बंपर भर्ती, BEd और TET उम्मीदवारों को मिलेगा मौका

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में बंपर पदों पर भर्ती निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फटाफट आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Nov 2025 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दोनों संस्थानों में हजारों पदों पर टीचिंग और नॉन-टीचिंग भर्ती शुरू हो चुकी है और आवेदन भी 14 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं. यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए बेहद शानदार है जो लंबे समय से स्थायी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे. सीबीएसई ने भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

इस बार भर्तियां इतनी बड़ी हैं कि लगभग हर कैटेगरी, हर योग्यता और हर सब्जेक्ट के उम्मीदवार को आवेदन का अवसर मिलेगा. भर्ती अभियान के जरिए केवीएस और एनवीएस मिलाकर कुल 14,967 पद भरे जाएंगे. इनमें टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन के साथ-साथ कई नॉन टीचिंग पद शामिल हैं. सरकारी स्कूलों में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है.

सबसे अच्छी बात यह है कि टीचिंग पदों के लिए BEd और TET पास उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में अवसर मिल रहे हैं. टीजीटी के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड और सीटीईटी पास होना जरूरी है, जबकि पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की शर्त रखी गई है. वहीं, प्राइमरी टीचर के लिए 12वीं के साथ डीएलएड या बीटीसी जैसी योग्यता और सीटीईटी अनिवार्य है. प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जैसे पदों के लिए मास्टर्स और बीएड के साथ 9 से 12 वर्ष का अनुभव मांगा गया है. नॉन-टीचिंग पदों में 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक भी अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे.


इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क भी पदों के हिसाब से तय किया गया है. प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर जैसे वरिष्ठ पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 2800 रुपये फीस देनी होगी, जबकि एससी-एसटी वर्ग के लिए यह सिर्फ 500 रुपये है. पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए 2000 रुपये और एससी-एसटी के लिए 500 रुपये फीस तय की गई है. नॉन-टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क, स्टेनो और लैब अटेंडेंट की फीस सामान्य वर्ग के लिए 1700 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 500 रुपये रखी गई है.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया भी पारदर्शी और आसान है. सभी पदों पर लिखित परीक्षा के जरिए चयन किया जाएगा. कुछ वरिष्ठ पदों के लिए इंटरव्यू भी हो सकता है. उम्मीदवारों की योग्यता, ज्ञान और विषय की समझ को परखने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा. इस भर्ती की खास बात यह भी है कि टीचिंग से लेकर प्रशासनिक और तकनीकी तक, हर क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं.

आवेदन किस तरह करें?

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदन करना बिल्कुल आसान रखा गया है. उम्मीदवार को सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर पंजीकरण नंबर से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. इसमें नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद फोटो और सिग्नेचर जैसे दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे. आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म सब्मिट करना होगा और अंत में इसका प्रिंट लेना जरूरी रहेगा.

यह भी पढ़ें - उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 12:26 PM (IST)
Tags :
Education JObs KVS Recruitment 2025 NVS Recruitment 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget