केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दोनों संस्थानों में हजारों पदों पर टीचिंग और नॉन-टीचिंग भर्ती शुरू हो चुकी है और आवेदन भी 14 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं. यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए बेहद शानदार है जो लंबे समय से स्थायी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे. सीबीएसई ने भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

इस बार भर्तियां इतनी बड़ी हैं कि लगभग हर कैटेगरी, हर योग्यता और हर सब्जेक्ट के उम्मीदवार को आवेदन का अवसर मिलेगा. भर्ती अभियान के जरिए केवीएस और एनवीएस मिलाकर कुल 14,967 पद भरे जाएंगे. इनमें टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन के साथ-साथ कई नॉन टीचिंग पद शामिल हैं. सरकारी स्कूलों में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है.

सबसे अच्छी बात यह है कि टीचिंग पदों के लिए BEd और TET पास उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में अवसर मिल रहे हैं. टीजीटी के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड और सीटीईटी पास होना जरूरी है, जबकि पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की शर्त रखी गई है. वहीं, प्राइमरी टीचर के लिए 12वीं के साथ डीएलएड या बीटीसी जैसी योग्यता और सीटीईटी अनिवार्य है. प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जैसे पदों के लिए मास्टर्स और बीएड के साथ 9 से 12 वर्ष का अनुभव मांगा गया है. नॉन-टीचिंग पदों में 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारक भी अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकेंगे.



इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क भी पदों के हिसाब से तय किया गया है. प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर जैसे वरिष्ठ पदों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 2800 रुपये फीस देनी होगी, जबकि एससी-एसटी वर्ग के लिए यह सिर्फ 500 रुपये है. पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए 2000 रुपये और एससी-एसटी के लिए 500 रुपये फीस तय की गई है. नॉन-टीचिंग स्टाफ जैसे क्लर्क, स्टेनो और लैब अटेंडेंट की फीस सामान्य वर्ग के लिए 1700 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 500 रुपये रखी गई है.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया भी पारदर्शी और आसान है. सभी पदों पर लिखित परीक्षा के जरिए चयन किया जाएगा. कुछ वरिष्ठ पदों के लिए इंटरव्यू भी हो सकता है. उम्मीदवारों की योग्यता, ज्ञान और विषय की समझ को परखने के बाद अंतिम चयन किया जाएगा. इस भर्ती की खास बात यह भी है कि टीचिंग से लेकर प्रशासनिक और तकनीकी तक, हर क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं.

आवेदन किस तरह करें?

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदन करना बिल्कुल आसान रखा गया है. उम्मीदवार को सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर पंजीकरण नंबर से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. इसमें नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद फोटो और सिग्नेचर जैसे दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे. आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म सब्मिट करना होगा और अंत में इसका प्रिंट लेना जरूरी रहेगा.



यह भी पढ़ें - उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI