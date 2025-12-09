भारतीय रुपये में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इसका असर हर सेक्टर पर दिखाई देता है. लेकिन इस गिरावट के बीच एक ऐसी दिलचस्प बात सामने आई है जो अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों और डॉलर में कमाई करने वालों के लिए किसी छुपे हुए बोनस से कम नहीं है. भले ही उनकी सैलरी में एक भी डॉलर का इंक्रीमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन भारत में उसकी कीमत पहले से ज्यादा हो गई है. बहुत से लोग सोचते हैं कि रुपये की कमजोरी का मतलब सिर्फ नुकसान है, लेकिन डॉलर में सैलरी पाने वालों के लिए यही कमजोरी उनकी कमाई को मजबूत बना देती है.

असल में होता यह है कि जब रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है, तो एक डॉलर बदलने पर पहले से ज्यादा रुपये मिलते हैं. मान लीजिए पहले एक डॉलर की कीमत 80 रुपये थी और अब बढ़कर 90 रुपये हो गई है, तो ऐसे समय में अमेरिका में रहने और काम करने वाले भारतीयों की डॉलर में मिलने वाली सैलरी तो वही रहती है, लेकिन अगर वही पैसा भारत भेजा जाए या भारतीय रुपये में बदला जाए, तो रकम काफी ज्यादा हो जाती है. इसी वजह से भारत में बैठे उनके परिवार को भी बड़ा फायदा होता है और बिना किसी सैलरी हाइक के ही उनकी आमदनी रुपये में बढ़ जाती है.

अगर किसी भारतीय की सैलरी 5,000 डॉलर प्रति माह है, तो जब डॉलर 80 रुपये के बराबर था, तब भारत में उसकी सैलरी की कीमत 4 लाख रुपये होती थी. लेकिन अगर डॉलर 90 रुपये तक पहुंच गया है, तो वही सैलरी अब 4 लाख 50 हजार रुपये बन जाती है. यानी बिना एक भी डॉलर बढ़े, सिर्फ एक्सचेंज दर बदलने से 50 हजार रुपये का फायदा हो गया. यही कारण है कि कई NRI परिवार रुपये की गिरावट को एक तरह का आर्थिक बोनस मानते हैं, क्योंकि उनके घर आने वाली रकम पहले की तुलना में अधिक हो जाती है.

कितनी मिल रही रकम

बहुत से लोग अपने परिवार के खर्च, स्कूल की फीस, हेल्थकेयर, ईएमआई और निवेश को इसी पैसे से संभालते हैं. कोई NRI अपने परिवार को हर महीने 1,000 डॉलर भेजता है, तो जब डॉलर 80 रुपये था, तब परिवार को 80,000 रुपये मिलते थे. लेकिन अब अगर डॉलर 90 रुपये का हो गया है, तो वही रकम बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगी. यानी परिवार के पास 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि पहुंच जाती है, वह भी बिना किसी अतिरिक्त मेहनत या काम के.

इन्हें भी फायदा

यह फायदा सिर्फ अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को ही नहीं मिलता, बल्कि उन लाखों फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स को भी मिलता है जो भारत में बैठकर अमेरिकी कंपनियों या क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं. आज भारत में आईटी, डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट जैसे कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग डॉलर में पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं. रुपये का कमजोर होना इन सभी के लिए सीधे-सीधे ज्यादा कमाई का मौका बन जाता है. अगर किसी फ्रीलांसर को किसी प्रोजेक्ट के लिए 200 डॉलर मिलते थे, तो वह पहले 16,000 रुपये के बराबर होते थे. लेकिन अब वही प्रोजेक्ट उसे 18,000 रुपये तक दे सकता है.



यह भी पढ़ें - देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI