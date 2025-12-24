हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसीक्रेट एजेंट को कितनी मिलती है सैलरी? रकम सुन आप भी रह जाएंगे हैरान

सीक्रेट एजेंट को कितनी मिलती है सैलरी? रकम सुन आप भी रह जाएंगे हैरान

क्या आपको पता है सीक्रेट एजेंट को कितनी सैलरी मिलती है? अगर नहीं तो आज हम उनको मिलने वाली सैलरी और अलाउंस के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Dec 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप फिल्मों में दिखने वाले सीक्रेट एजेंट्स की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि असल जिंदगी में उन्हें कितनी सैलरी मिलती होगी, तो यह खबर आपको चौंका सकती है. हाल ही में खुद को इंडियन फॉर्मर स्पाई और स्नाइपर बताने वाले लकी बिस्ट ने एक पॉडकास्ट में इस राज से पर्दा उठाया है. उन्होंने बताया कि सीक्रेट एजेंट की नौकरी जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही जिम्मेदारी और जोखिम से भरी भी होती है.

लकी बिस्ट के मुताबिक, एक सीक्रेट एजेंट को करीब एक से सवा लाख रुपये तक की मासिक सैलरी मिलती है. सुनने में यह रकम किसी बड़े कॉरपोरेट पैकेज जैसी लग सकती है, लेकिन इस नौकरी की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं. एजेंट को हर समय देश की सुरक्षा, खुफिया जानकारी और जान जोखिम में डालकर मिशन पूरे करने होते है इसके अलावा इन्हें कड़ी ट्रेनिंग मिलती है पहचान छुपाकर काम करना पड़ता है हर वक्त तनाव रहता है परिवार से दूर रहना होता है और जिंदगी हमेशा अनिश्चित बनी रहती है.

सैलरी से ज्यादा अहम होते हैं अलाउंस

सीक्रेट एजेंट की कमाई सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहती. लकी बिस्ट ने बताया कि असली फायदा उन्हें मिलने वाले अलाउंस से होता है. मिशन की जगह, जोखिम और जिम्मेदारी के हिसाब से अलग-अलग तरह के अलाउंस दिए जाते हैं. अगर एजेंट किसी संवेदनशील इलाके में तैनात है, तो उसे अतिरिक्त भत्ता मिलता है.

ऑपरेशन फंड होता है अलग

लकी बिस्ट ने पॉडकास्ट में यह भी बताया कि सीक्रेट एजेंट को मिलने वाला ऑपरेशन फंड सैलरी या अलाउंस से अलग होता है. इस फंड का इस्तेमाल मिशन से जुड़े खर्चों के लिए किया जाता है. जैसे किसी से जानकारी लेना, सफर करना, जरूरी सामान खरीदना या आपात स्थिति में खर्च करना. यह फंड एजेंट की निजी कमाई नहीं होता, लेकिन मिशन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

आम जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है लाइफ

सीक्रेट एजेंट की जिंदगी बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है. उन्हें अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ता है. कई बार परिवार तक को यह नहीं पता होता कि वे असल में क्या काम करते हैं. लगातार दबाव, डर और अनिश्चितता के बीच काम करना आसान नहीं होता.

हर कोई नहीं बन सकता सीक्रेट एजेंट

यह नौकरी हर किसी के बस की नहीं होती. इसके लिए मजबूत दिमाग, फिजिकल फिटनेस और देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा चाहिए. ट्रेनिंग के दौरान ही कई लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दबाव बहुत ज्यादा होता है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 24 Dec 2025 05:50 PM (IST)
