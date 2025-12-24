सीक्रेट एजेंट को कितनी मिलती है सैलरी? रकम सुन आप भी रह जाएंगे हैरान

अगर आप फिल्मों में दिखने वाले सीक्रेट एजेंट्स की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि असल जिंदगी में उन्हें कितनी सैलरी मिलती होगी, तो यह खबर आपको चौंका सकती है. हाल ही में खुद को इंडियन फॉर्मर स्पाई और स्नाइपर बताने वाले लकी बिस्ट ने एक पॉडकास्ट में इस राज से पर्दा उठाया है. उन्होंने बताया कि सीक्रेट एजेंट की नौकरी जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही जिम्मेदारी और जोखिम से भरी भी होती है.

लकी बिस्ट के मुताबिक, एक सीक्रेट एजेंट को करीब एक से सवा लाख रुपये तक की मासिक सैलरी मिलती है. सुनने में यह रकम किसी बड़े कॉरपोरेट पैकेज जैसी लग सकती है, लेकिन इस नौकरी की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं. एजेंट को हर समय देश की सुरक्षा, खुफिया जानकारी और जान जोखिम में डालकर मिशन पूरे करने होते है इसके अलावा इन्हें कड़ी ट्रेनिंग मिलती है पहचान छुपाकर काम करना पड़ता है हर वक्त तनाव रहता है परिवार से दूर रहना होता है और जिंदगी हमेशा अनिश्चित बनी रहती है.

सैलरी से ज्यादा अहम होते हैं अलाउंस

सीक्रेट एजेंट की कमाई सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहती. लकी बिस्ट ने बताया कि असली फायदा उन्हें मिलने वाले अलाउंस से होता है. मिशन की जगह, जोखिम और जिम्मेदारी के हिसाब से अलग-अलग तरह के अलाउंस दिए जाते हैं. अगर एजेंट किसी संवेदनशील इलाके में तैनात है, तो उसे अतिरिक्त भत्ता मिलता है.

ऑपरेशन फंड होता है अलग

लकी बिस्ट ने पॉडकास्ट में यह भी बताया कि सीक्रेट एजेंट को मिलने वाला ऑपरेशन फंड सैलरी या अलाउंस से अलग होता है. इस फंड का इस्तेमाल मिशन से जुड़े खर्चों के लिए किया जाता है. जैसे किसी से जानकारी लेना, सफर करना, जरूरी सामान खरीदना या आपात स्थिति में खर्च करना. यह फंड एजेंट की निजी कमाई नहीं होता, लेकिन मिशन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

आम जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है लाइफ

सीक्रेट एजेंट की जिंदगी बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है. उन्हें अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ता है. कई बार परिवार तक को यह नहीं पता होता कि वे असल में क्या काम करते हैं. लगातार दबाव, डर और अनिश्चितता के बीच काम करना आसान नहीं होता.

हर कोई नहीं बन सकता सीक्रेट एजेंट

यह नौकरी हर किसी के बस की नहीं होती. इसके लिए मजबूत दिमाग, फिजिकल फिटनेस और देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा चाहिए. ट्रेनिंग के दौरान ही कई लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मानसिक और शारीरिक दबाव बहुत ज्यादा होता है.



