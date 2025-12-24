बैंक ऑफ इंडिया में 400 पदों पर भर्ती, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपये; पढ़ें डिटेल्स

बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत साल 2025-26 के सत्र में कुल 400 अप्रेंटिस पदों पर युवाओं को प्रशिक्षण का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि यह मौका देश के अलग-अलग राज्यों में मिलेगा और चयनित युवाओं को हर महीने तय वजीफा भी दिया जाएगा.

बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं. इच्छुक उम्मीदवार 10 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. बैंक ने साफ किया है कि तय तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

किन राज्यों में मिलेंगी सीटें

इस भर्ती के तहत देश के कई राज्यों में अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली और अन्य राज्यों में अलग-अलग शहरों के लिए सीटें तय की गई हैं. सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों में रखी गई हैं. इससे साफ है कि बैंक ने पूरे देश को ध्यान में रखकर यह भर्ती निकाली है.

कौन कर सकता है आवेदन

बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री होना जरूरी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि स्नातक की डिग्री की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 1 दिसंबर 2025 के बीच की होनी चाहिए. आवेदन के समय उम्मीदवारों को अपनी मार्कशीट और डिग्री प्रमाणपत्र जमा करने होंगे.

आयु सीमा क्या है

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है. इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म 2 दिसंबर 1997 से पहले और 1 दिसंबर 2005 के बाद नहीं होना चाहिए. दोनों तारीखें शामिल मानी जाएंगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क कम रखा गया है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी महिला उम्मीदवारों को भी सामान्य वर्ग के मुकाबले कम शुल्क देना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क थोड़ा ज्यादा रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

कितना मिलेगा वजीफा

बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप 2025 में चयनित उम्मीदवारों को एक साल के प्रशिक्षण के दौरान हर महीने 13,000 रुपये का वजीफा मिलेगा.

इसमें से 8,500 रुपये बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिए जाएंगे, जबकि 4,500 रुपये सरकार की ओर से डीबीटी के जरिए उम्मीदवार के खाते में भेजे जाएंगे.

हालांकि बैंक ने यह भी साफ किया है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी तरह का अतिरिक्त भत्ता या अन्य सुविधा नहीं दी जाएगी.

कैसे होगा चयन

अप्रेंटिसशिप के लिए चयन प्रक्रिया बैंक और NATS के नियमों के अनुसार की जाएगी. इसमें शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को बैंक की अलग-अलग शाखाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जहां उन्हें बैंकिंग से जुड़ा काम सीखने का मौका मिलेगा.

ऐसे करें आवेदन

