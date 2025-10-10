30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?

आज के समय में निर्माण और मिट्टी कटाई के कामों में JCB यानी बुलडोजर का इस्तेमाल आम हो गया है. चाहे सड़क बनाने का काम हो, अतिक्रमण हटाना हो या किसी बड़े निर्माण स्थल पर काम करना हो, JCB ड्राइवर की मेहनत के बदले पैसे भी काफी होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक JCB ड्राइवर 30 दिन में कितना कमा सकता है और एक घंटे का किराया कितना होता है? आइए जानते हैं.



देश के अलग-अलग राज्यों में JCB का किराया अलग-अलग होता है. एक घंटे का किराया 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक होता है. यानी अगर कोई ड्राइवर पूरे दिन 8 घंटे काम करता है, तो उसकी कमाई 5,600 रुपये से 8,000 रुपये के बीच हो सकती है. वहीं अगर कोई JCB ड्राइवर पूरे महीने यानी 30 दिन काम करे, तो उसकी आमदनी 1.5 लाख रुपये से लेकर 2.4 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यह आंकड़ा अलग-अलग राज्यों और JCB मॉडल पर निर्भर करता है.



JCB का माइलेज और ईंधन खर्च



JCB डीजल से चलता है और इसका माइलेज करीब 5 किलोमीटर प्रति लीटर होता है. यानि लंबे समय तक काम करने पर ईंधन का खर्चा भी काफी आता है. ड्राइवरों को यह ध्यान रखना होता है कि ईंधन की लागत और मजदूरी दोनों को ठीक तरह से संतुलित किया जाए.



इसके अलावा सेकेंड हैंड JCB भी उपलब्ध होते हैं. पुराने मॉडल की कीमत नई मशीन की तुलना में काफी कम होती है. ऐसे में नए मालिक या ठेकेदार पुराने JCB को खरीदकर काम में लगा सकते हैं और लागत कम कर सकते हैं.



ब्रांड और मॉडल का असर



JCB की कीमत ब्रांड, मॉडल और मशीन के साइज पर निर्भर करती है. भारत में Tata और BEML जैसे ब्रांड भी JCB या उसके समान बुलडोजर बनाते हैं. बड़े और नए मॉडल का किराया थोड़ा अधिक होता है, जबकि पुराने या छोटे मॉडल का किराया कम हो सकता है.

