हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?

30 दिन में कितने रुपये कमा लेता है JCB ड्राइवर, जानें एक घंटे का कितना चार्ज?

JCB Monthly Income: क्या आपको पता है JCB ड्राइवर एक घंटे में कितने रुपये तक कमा सकता है? आइए आज हम आपको समझाते हैं पूरा गणित.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 10 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में निर्माण और मिट्टी कटाई के कामों में JCB यानी बुलडोजर का इस्तेमाल आम हो गया है. चाहे सड़क बनाने का काम हो, अतिक्रमण हटाना हो या किसी बड़े निर्माण स्थल पर काम करना हो, JCB ड्राइवर की मेहनत के बदले पैसे भी काफी होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक JCB ड्राइवर 30 दिन में कितना कमा सकता है और एक घंटे का किराया कितना होता है? आइए जानते हैं.

देश के अलग-अलग राज्यों में JCB का किराया अलग-अलग होता है. एक घंटे का किराया 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक होता है. यानी अगर कोई ड्राइवर पूरे दिन 8 घंटे काम करता है, तो उसकी कमाई 5,600 रुपये से 8,000 रुपये के बीच हो सकती है. वहीं अगर कोई JCB ड्राइवर पूरे महीने यानी 30 दिन काम करे, तो उसकी आमदनी 1.5 लाख रुपये से लेकर 2.4 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यह आंकड़ा अलग-अलग राज्यों और JCB मॉडल पर निर्भर करता है.

JCB का माइलेज और ईंधन खर्च

JCB डीजल से चलता है और इसका माइलेज करीब 5 किलोमीटर प्रति लीटर होता है. यानि लंबे समय तक काम करने पर ईंधन का खर्चा भी काफी आता है. ड्राइवरों को यह ध्यान रखना होता है कि ईंधन की लागत और मजदूरी दोनों को ठीक तरह से संतुलित किया जाए.

इसके अलावा सेकेंड हैंड JCB भी उपलब्ध होते हैं. पुराने मॉडल की कीमत नई मशीन की तुलना में काफी कम होती है. ऐसे में नए मालिक या ठेकेदार पुराने JCB को खरीदकर काम में लगा सकते हैं और लागत कम कर सकते हैं.

ब्रांड और मॉडल का असर

JCB की कीमत ब्रांड, मॉडल और मशीन के साइज पर निर्भर करती है. भारत में Tata और BEML जैसे ब्रांड भी JCB या उसके समान बुलडोजर बनाते हैं. बड़े और नए मॉडल का किराया थोड़ा अधिक होता है, जबकि पुराने या छोटे मॉडल का किराया कम हो सकता है.

यह भी पढ़ें - ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 10 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Tags :
JCB JCB Driver Salary In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में होगी बारिश, अब जल्द ही पहनने पड़ सकते हैं गर्म कपड़े
यूपी में मानसून विदाई पर भी बारिश बरकरार, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ठंड ने दी दस्तक
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Cough Syrup: कप सिरप के आरोपी Ranganathan Govindan को छिंदवाड़ा लाएगी SIT | Breaking
Ayodhya Blast: अयोध्या में धमाका, 5 की मौत, CM Yogi की बैठक
Himachal Landslide: Kinnaur में NH5 बंद, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो!
Crime Update: शक में गर्लफ्रेंड Sakshi की हत्या, IPS अधिकारी की रहस्यमयी मौत
Mehendi Jihad Row: Muzaffarnagar में Karwa Chauth पर 'फरमान'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif Attack Imran Khan: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गुस्से से लाल, बोले- हमारी सेना का खून बह रहा, हर दिन लौट रहे ताबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: आज इन शहरों में होगी बारिश, अब जल्द ही पहनने पड़ सकते हैं गर्म कपड़े
यूपी में मानसून विदाई पर भी बारिश बरकरार, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ठंड ने दी दस्तक
विश्व
US Tariff On India: अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
अमेरिका से भारत के लिए आई अच्छी खबर! टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप का यू टर्न, मिली बड़ी राहत
क्रिकेट
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
MS धोनी का नया अंदाज! जींस-टीशर्ट में ही मैदान पर उतरे और थामा बल्ला, वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
Thursday BO Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे छूटे 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के पसीने, बाकियों की भी हालत खराब जानें- थर्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सहमी सभी फिल्में, जानें- गुरुवार को कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का हिसाब-किताब
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में इस बार जल्दी आएगी कोहरे वाली ठंड? जानिए क्या है मौसम विभाग का कहना
दिल्ली में इस बार जल्दी आएगी कोहरे वाली ठंड? जानिए क्या है मौसम विभाग का कहना
हरियाणा
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हरियाणा: IPS वाई पूरन सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
हेल्थ
Oral Hygiene: दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget