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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीDDA Recruitment 2026: शानदार सैलरी के साथ DDA में निकली भर्ती, आर्किटेक्ट और लैंडस्केप एक्सपर्ट्स के लिए सुनहरा मौका

DDA Recruitment 2026: शानदार सैलरी के साथ DDA में निकली भर्ती, आर्किटेक्ट और लैंडस्केप एक्सपर्ट्स के लिए सुनहरा मौका

अगर आप भी बढ़िया सैलरी वाली जॉब पाना चाहते हैं तो डीडीए में निकली भर्ती आपके लिए काम की हो सकती है, आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Apr 2026 06:39 PM (IST)
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दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने लैंडस्केप विभाग के लिए कंसल्टेंट पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास है जिनके पास आर्किटेक्चर और लैंडस्केप से जुड़ी पढ़ाई और अनुभव है.

नोटिफिकेशन के अनुसार डीडीए कंसल्टेंट (लैंडस्केप आर्किटेक्ट) के 14 और कंसल्टेंट (आर्किटेक्ट) के 3 पद भरने जा रहा है. इन पदों पर अच्छी मासिक सैलरी के साथ लोकल कन्वेंस भी दिया जाएगा, यानी आने-जाने का खर्च अलग से मिलेगा. अनुभव के आधार पर सैलरी तय होगी. जिन उम्मीदवारों के पास 5 से 10 साल का अनुभव है, उन्हें ऊंची सैलरी और ज्यादा कन्वेंस मिलेगा, जबकि कम अनुभव वालों के लिए शुरुआती सैलरी तय की गई है.

क्या चाहिए योग्यता?

योग्यता की बात करें तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लैंडस्केप आर्किटेक्चर में मास्टर्स डिग्री और आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री जरूरी है. साथ ही लैंडस्केप प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव होना चाहिए. ऑटोCAD, एडोब क्रिएटिव सूट और एमएस ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर का ज्ञान भी आवश्यक है. वहीं आर्किटेक्ट पद के लिए आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री और लैंडस्केप प्रोजेक्ट का अनुभव जरूरी रखा गया है. दोनों पदों के लिए 5 से 10 साल तक का अनुभव वांछित है.

उम्र सीमा कितनी?
आयु सीमा भी तय की गई है. आवेदन की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए. इससे अधिक आयु वाले उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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सैलरी कितनी मिलेगी?
इन पद पर चयनित उम्मीदवार को सैलरी भी काफी अच्छी मिलेगी. कंसल्टेंट (लैंडस्केप आर्किटेक्ट) की अगर बात करें तो 52,500 से लेकर 76,000 रुपये तक वेतन मिल सकता है. जबकि कंसल्टेंट (आर्किटेक्ट) को 47,000 से लेकर 64,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है.

आवेदन कैसे करें ?

आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन फॉर्म भरने जैसी नहीं है. उम्मीदवारों को डीडीए की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखना होगा और दिए गए फॉर्मेट के अनुसार अपनी जानकारी भरनी होगी. नाम, पता, जन्मतिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता जैसी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी. पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर हस्ताक्षर करने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित कर स्कैन करना होगा. इसके बाद पूरा आवेदन और बायोडाटा पीडीएफ फॉर्मेट में डीडीए की आधिकारिक ईमेल आईडी consultant.rc@dda.org.in पर भेजना होगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 06:39 PM (IST)
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