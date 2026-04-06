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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती

UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली रफ्तार, ई-अधियाचन पोर्टल मंजूर; 24 हजार से ज्यादा पदों पर जल्द होगी भर्ती

UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में जल्द ही 24,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती शुरू होने वाली है.इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और तेज बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Apr 2026 12:52 PM (IST)
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अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.यूपी में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही है. सरकार इस बार भर्ती प्रक्रिया को पहले से आसान और तेज बनाना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके. बताया जा रहा है कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

पहले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काफी देरी होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे तेज करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. अधिकारियों के अनुसार, सभी तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है. जैसे ही बाकी औपचारिकताएं पूरी होंगी, भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी.

ई-अधियाचन पोर्टल से होगा फायदा
नई भर्ती प्रक्रिया में “ई-अधियाचन पोर्टल” अहम भूमिका निभाएगा. इस पोर्टल के जरिए आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इससे उम्मीदवारों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.


इस सिस्टम के फायदे

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के जरिए करीब 24,000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के अलग-अलग स्तर शामिल हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 से ज्यादा पद, प्रिंसिपल के लगभग 174 पद, टीजीटी (TGT) के करीब 16,100 पद और पीजीटी (PGT) के लगभग 2,700 पद शामिल हैं.इसके अलावा प्रिंसिपल/हेडमास्टर के करीब 2,500 पद और प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के लगभग 1,800 से ज्यादा पद भरे जाएंगे.कुल मिलाकर यह भर्ती अलग-अलग स्तर के शिक्षकों के लिए बड़ा अवसर लेकर आ रही है.


सभी स्तर के संस्थानों को मिलेगा लाभ
सरकार की योजना है कि इस भर्ती के जरिए हर स्तर के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए. इसमें प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, एडेड कॉलेज, माइनॉरिटी स्कूल और तकनीकी संस्थान भी शामिल होंगे. इससे ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी.

अब सभी की नजर भर्ती की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है. जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और परीक्षा की तारीख भी घोषित की जाएगी.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें.

यह भी पढ़ें - Patna High Court Recruitment 2026 : पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 12:52 PM (IST)
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Sarkari Naukri Teaching Jobs JOB UP Teacher Recruitment 2026
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