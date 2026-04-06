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अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.यूपी में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही है. सरकार इस बार भर्ती प्रक्रिया को पहले से आसान और तेज बनाना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके. बताया जा रहा है कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

पहले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काफी देरी होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे तेज करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. अधिकारियों के अनुसार, सभी तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है. जैसे ही बाकी औपचारिकताएं पूरी होंगी, भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी.



ई-अधियाचन पोर्टल से होगा फायदा

नई भर्ती प्रक्रिया में “ई-अधियाचन पोर्टल” अहम भूमिका निभाएगा. इस पोर्टल के जरिए आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इससे उम्मीदवारों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.



इस सिस्टम के फायदे

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के जरिए करीब 24,000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के अलग-अलग स्तर शामिल हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 से ज्यादा पद, प्रिंसिपल के लगभग 174 पद, टीजीटी (TGT) के करीब 16,100 पद और पीजीटी (PGT) के लगभग 2,700 पद शामिल हैं.इसके अलावा प्रिंसिपल/हेडमास्टर के करीब 2,500 पद और प्राइमरी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के लगभग 1,800 से ज्यादा पद भरे जाएंगे.कुल मिलाकर यह भर्ती अलग-अलग स्तर के शिक्षकों के लिए बड़ा अवसर लेकर आ रही है.



सभी स्तर के संस्थानों को मिलेगा लाभ

सरकार की योजना है कि इस भर्ती के जरिए हर स्तर के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए. इसमें प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, एडेड कॉलेज, माइनॉरिटी स्कूल और तकनीकी संस्थान भी शामिल होंगे. इससे ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी.

अब सभी की नजर भर्ती की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है. जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और परीक्षा की तारीख भी घोषित की जाएगी.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी जारी रखें और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें.



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