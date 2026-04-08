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Aaj Ka Rashifal: आज 8 अप्रैल 2026, बुधवार को चंद्रमा के 'मूल' नक्षत्र (केतु का प्रभाव) में होने से जड़ से उखाड़ने वाली ऊर्जा सक्रिय है. आज की सबसे बड़ी सलाह यह है कि पुराने निवेशों या पैतृक संपत्ति से जुड़े फैसले आज बिल्कुल न लें, वरना कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. दोपहर 12:23 से 01:58 तक (राहुकाल) के बीच भूलकर भी किसी को उधार न दें और न ही कोई नया गैजेट या वाहन खरीदें, यह समय 'शून्य फल' देने वाला है.

आज वृषभ, कर्क, धनु और मकर राशि वालों के लिए 'खतरे की घंटी' है. केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आपके मन में भ्रम (Confusion) पैदा करेगा, जिससे आप गलत जगह पैसा लगा सकते हैं.

विशेष रूप से धनु राशि वाले आज 'Self-Doubt' के शिकार हो सकते हैं, जिसका फायदा आपके ऑफिस के विरोधी उठाएंगे. मेष और कुंभ राशि के लिए अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी योजनाएं गुप्त रखें. किसी भी अनजान कॉल या लुभावने ऑफर पर आज भरोसा न करें, साइबर फ्रॉड का प्रबल योग है.

आज चैत्र कृष्ण षष्ठी है और सबसे क्रिटिकल बात यह है कि पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त का अभाव है. इसका मतलब है कि आज प्रकृति से मिलने वाला 'लक फैक्टर' गायब रहेगा, आपको केवल अपनी बुद्धि और सावधानी पर निर्भर रहना होगा.

उत्तर दिशा में दिशा शूल होने के कारण आज की यात्रा नुकसान और स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है. Life-Saving टिप यही है कि आज की नकारात्मकता और केतु के दोष को काटने के लिए सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं. गणेश जी की पूजा ही आज आपकी बुद्धि को भटकने से बचाएगी और आर्थिक हानि से रक्षा करेगी. आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष (Aries) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धार्मिक यात्रा और वैचारिक स्पष्टता' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. नौवां भाव भाग्य और धर्म का है, जहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आपके मन को अध्यात्म की ओर झुकाएगी, लेकिन मूल नक्षत्र (स्वामी केतु) होने से दिन की शुरुआत में थोड़े भ्रम की स्थिति बन सकती है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर भाग्य आपका साथ देगा. मूल नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी जटिल समस्या की जड़ तक पहुँचने में मदद करेगा. यदि आप रिसर्च, ज्योतिष, या कानूनी सलाह से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत सफल रहेगा. आर्थिक रूप से आज अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन निवेश के मामले में सतर्क रहें क्योंकि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान कोई नया व्यापारिक अनुबंध या महत्वपूर्ण खरीदारी न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सकारात्मक' है. पिता या घर के किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन आपके काम आएगा. पार्टनर के साथ आज आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'कमर के निचले हिस्से' या 'जांघों' में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Philosophical & Deep' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको अपने 'Root Cause' को समझने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Spiritual' या 'Life Truth' वाला कंटेंट शेयर कर सकते हैं. आज आप सतही बातों के बजाय जीवन के गहरे अर्थों को समझने में अपना समय लगाएंगे.

लकी कलर: लाल और हल्का पीला

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा भाग्य भाव में हैं. अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नम:' का जाप करें. इसके साथ ही, हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने से आपका भाग्य पक्ष और भी प्रबल होगा.

वृषभ (Taurus) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'गहन शोध और अचानक लाभ' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. अष्टम भाव का चंद्रमा और केतु का नक्षत्र 'मूल' किसी छिपे हुए रहस्य या पुरानी अटकी हुई वस्तु के सामने आने का संकेत दे रहा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में दिन थोड़ा अनिश्चित रह सकता है. मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको काम की बारीकियों को समझने में मदद करेगी, लेकिन आठवां भाव अप्रत्याशित खर्चे भी ला सकता है. यदि आप बीमा, टैक्स, या विरासत से जुड़े कार्यों में लगे हैं, तो आज सफलता मिल सकती है. आर्थिक रूप से आज का दिन जोखिम भरा है, इसलिए शेयर बाजार में बड़ा दांव न लगाएं. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय टालना बेहतर होगा. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन 'संयम' का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आपके मन में पार्टनर को लेकर कुछ संदेह पैदा हो सकते हैं, बेहतर होगा कि खुलकर बात करें. ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'यूरिनरी' या 'पेट के निचले हिस्से' में संक्रमण या दर्द की शिकायत हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Investigator & Soul Searcher' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको सतही फिल्टर हटाकर सच्चाई देखने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप किसी 'Unsolved Mystery' या 'Deep Psychology' वाले कंटेंट में बिजी रहेंगे. आज आप फालतू की भीड़ से दूर रहकर अपनी 'Inner Growth' पर फोकस करना चाहेंगे.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी

लकी नंबर: 6 और 2

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा आठवें भाव में हैं. मानसिक शांति और विघ्नों के नाश के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं. 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा. इससे आर्थिक संकट दूर होंगे और मन का डर खत्म होगा.

मिथुन (Gemini) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और वैचारिक गहराई' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति व्यापार और रिश्तों में नए आयाम लाएगी, लेकिन मूल नक्षत्र (केतु का प्रभाव) होने से कभी-कभी मन में वैराग्य या असुरक्षा की भावना भी आ सकती है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज व्यापारिक मोर्चे पर आपको अपनी 'Negotiation Skills' का पूरा लाभ मिलेगा. मूल नक्षत्र आपको किसी भी डील की गहराई में जाकर सही निर्णय लेने की शक्ति देगा. पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते आप पारदर्शिता रखें. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बहुत बड़े रिस्क न लें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा या हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'केमिस्ट्री और बैलेंस' का है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन आपकी कोई पुरानी बात उभर कर आ सकती है, जिससे थोड़ा तनाव संभव है. सिंगल जातकों के लिए आज कोई बुद्धिमान व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'कमर' या 'नसों' में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Authentic & Soulful' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको 'Fake' ट्रेंड्स से दूर ले जाकर कुछ 'Original' करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Raw & Unfiltered' थॉट शेयर कर सकते हैं. आज आप सतही बातचीत के बजाय किसी 'Deep Conversation' के लिए तरसेंगे.

लकी कलर: हरा और हल्का नीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा सातवें भाव में हैं. अपने संबंधों और व्यापार को बेहतर बनाने के लिए सुबह भगवान गणेश को 11 दूर्वा अर्पित करें और 'विघ्नहर्ता गणेश' का नाम जपें. इसके साथ ही, गणेश जी को हरी मूंग की दाल का भोग लगाना आपके संचार कौशल (Communication) और बुद्धि को तेज करेगा.

कर्क (Cancer) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'अनुशासन और शत्रु विजय' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. छठा भाव संघर्ष और रोग का है, जहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आपको चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगी, लेकिन मूल नक्षत्र (केतु का प्रभाव) के कारण मन में थोड़ा वैराग्य या थकान महसूस हो सकती है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज वर्कप्लेस पर आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी 'Strategic Intelligence' से उन्हें पछाड़ देंगे. मूल नक्षत्र आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट की खामियों को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा. यदि आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी कानूनी विवाद में फंसे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आर्थिक रूप से अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े निवेश से बचें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, वरना वापसी मुश्किल होगी.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मिश्रित' है. ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. पार्टनर के साथ बहस करने से बचें, क्योंकि आज आप छोटी बातों पर भी जल्दी 'ट्रिगर' हो सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पाचन' या 'लीवर' से जुड़ी समस्या हो सकती है. खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Problem Solver & Healer' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको अपने 'Toxins' (चाहे वो डिजिटल हों या पर्सनल) को लाइफ से हटाने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Digital Detox' या 'Reality Check' वाली स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं. आज आप 'Fake Aesthetic' से ज्यादा अपनी 'Peace of Mind' को महत्व देंगे.

लकी कलर: सफेद और हल्का पीला

लकी नंबर: 4 और 7

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा छठे भाव में हैं. बाधाओं को दूर करने और विरोधियों को शांत करने के लिए सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें. गणेश जी के सामने 'ॐ गं गणपतये नम:' का 108 बार जाप करना आपके मार्ग के कांटों को हटाएगा और आपको विजय दिलाएगा.

सिंह (Leo) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मक अभिव्यक्ति और बौद्धिक विकास' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. पांचवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपकी कल्पनाशक्ति को बढ़ाएगी, लेकिन केतु के नक्षत्र 'मूल' के कारण आप थोड़े विचारमग्न और 'मूडी' हो सकते हैं.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Strategic Thinking' आपको दूसरों से आगे रखेगी. मूल नक्षत्र आपको पुराने अनुभवों से सीखकर नई योजनाएं बनाने में मदद करेगा. यदि आप कला, शिक्षा या शेयर मार्केट के तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis) से जुड़े हैं, तो आज का दिन लाभप्रद है. आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, लेकिन सट्टेबाजी या शॉर्टकट से बचें. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बहुत बड़े रिस्क न लें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी भी निवेश की शुरुआत न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'गहराई' का है. लव पार्टनर के साथ आप किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे रिश्ता और परिपक्व होगा. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'एसिडिटी' या 'पेट में गर्मी' महसूस हो सकती है. तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Creative & Old-School' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको अपनी जड़ों (Roots) की ओर लौटने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Vintage' या 'Classical' कंटेंट शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Clout' के पीछे भागने के बजाय अपनी 'Skill' को तराशने में ज्यादा रुचि लेंगे.

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा पांचवें भाव में हैं. अपनी बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सुबह भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. गणेश जी के सामने 'ॐ गं गणपतये नम:' का पाठ करें. इससे आपके करियर में आ रही बौद्धिक बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

कन्या (Virgo) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'घरेलू शांति और आत्म-मंथन' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. चौथा भाव सुख और माता का है, जहाँ केतु के नक्षत्र 'मूल' की उपस्थिति आपको भौतिक सुखों के बजाय मानसिक शांति की तलाश में ले जाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप थोड़े 'लो-प्रोफाइल' रहना पसंद करेंगे. मूल नक्षत्र आपको पुराने अधूरे कामों को निपटाने और फाइलों के रखरखाव (Documentation) में मदद करेगा. यदि आप रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या पैतृक संपत्ति से जुड़े काम करते हैं, तो आज का दिन शोध (Research) के लिए अच्छा है. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा सौदा फाइनल न करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की नींव न रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'भावुक' रहने वाला है. माता के साथ किसी पुरानी बात को लेकर गहन चर्चा हो सकती है, जो संबंधों को सुलझाने में मदद करेगी. पार्टनर के साथ आज आप घर की सजावट या सफाई में समय बिता सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'फेफड़ों' या 'छाती' में भारीपन महसूस हो सकता है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Minimalist & Home-Body' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको अपने 'Inner Circle' और अपनी 'Comfort Zone' को फिल्टर करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Home-Decor' या 'Mental Health Awareness' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप बाहर के शोर से ज्यादा अपने कमरे की शांति को एंजॉय करेंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा चौथे भाव में हैं. घर की सुख-शांति और कार्य में एकाग्रता के लिए सुबह भगवान गणेश को 11 दूर्वा अर्पित करें. गणेश जी के सामने 'अथर्वशीर्ष' का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांति के द्वार खोलेगा और घरेलू क्लेशों का नाश करेगा.

तुला (Libra) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस और नेटवर्किंग' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. तीसरा भाव पराक्रम और संवाद का है, जहाँ केतु के नक्षत्र 'मूल' की उपस्थिति आपके शब्दों में एक धार और गहराई देगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Communication Skills' गेम-चेंजर साबित होंगी. मूल नक्षत्र आपको किसी जटिल क्लाइंट या प्रोजेक्ट की तह तक जाने में मदद करेगा. यदि आप लेखन, मार्केटिंग या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए नई रणनीतियां बनाने का है. आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, छोटी यात्राओं पर खर्चा हो सकता है. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से पहले दो बार सोचें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी भी विवादित मुद्दे पर ईमेल या मैसेज न भेजें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और एक्सप्रेसिव' रहने वाला है. छोटे भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रही अनबन खत्म हो सकती है. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर बहुत स्पष्ट रहेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'कंधों' या 'हाथों' में हल्का दर्द या सुन्नपन महसूस हो सकता है. नियमित स्ट्रेचिंग करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Straightforward & Edgy' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको 'Sugar-coating' के बजाय कड़वा सच बोलने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Controversial' या 'Hard-hitting' विचार शेयर कर सकते हैं. आज आप सतही चैट्स के बजाय 'Real-talk' को तरजीह देंगे.

लकी कलर: सफेद और आसमानी नीला

लकी नंबर: 6 और 3

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा तीसरे भाव में हैं. अपने पराक्रम और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सुबह भगवान गणेश को 11 दूर्वा अर्पित करें और 'विघ्नहर्ता' स्वरूप का ध्यान करें. गणेश जी को साबुत मूंग अर्पित करना आपकी बुद्धि को और अधिक तीव्र करेगा और दिन भर की बाधाओं को दूर रखेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धन संचय और वाणी पर संयम' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. दूसरा भाव कुटुंब और धन का है, जहाँ केतु के नक्षत्र 'मूल' का होना आपको अपनी वित्तीय जड़ों (Financial Roots) को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपकी 'Analytical Eye' कमाल करेगी. मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको पुराने निवेशों की समीक्षा करने और फिजूलखर्ची को जड़ से खत्म करने में मदद करेगी. यदि आप बैंकिंग, ऑडिटिंग या खान-पान (Catering) से जुड़े हैं, तो आज का दिन लाभप्रद है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, लेकिन ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई नया बैंक अकाउंट या बड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट राहु काल के बाद ही करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर आंख मूंदकर साइन न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'फैमिली ओरिएंटेड' रहने वाला है. परिवार के साथ किसी पुराने मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सकती है. आपकी स्पष्टवादिता आज घर के बड़ों को पसंद आएगी. पार्टनर के साथ आज आप अपनी सेविंग्स और भविष्य के प्लान शेयर करेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दांतों' या 'गले' में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. अधिक ठंडा या तीखा खाने से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Financial Guru & Realist' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको अपने 'Spending Habits' को फिल्टर करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप कोई 'Savings Challenge' या 'Personal Worth' वाला कंटेंट शेयर कर सकते हैं. आज आप बिना मतलब की 'Show-off' वाली शॉपिंग के बजाय अपनी 'Financial Freedom' पर फोकस करेंगे.

लकी कलर: लाल और पीला

लकी नंबर: 9 और 2

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा दूसरे भाव में हैं. अपनी वाणी में प्रभाव और धन की स्थिरता के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा और हरा फल अर्पित करें. गणेश जी के सामने 'ॐ गं गणपतये नम:' का जाप करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में मिठास आएगी.

धनु (Sagittarius) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आत्म-खोज और नई शुरुआत' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. अपनी ही राशि में चंद्रमा और केतु के नक्षत्र 'मूल' का प्रभाव आपको बहुत अधिक विचारवान, दार्शनिक और थोड़ा रहस्यमयी बना सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Intuition Power' बहुत तेज रहेगी. मूल नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरी तरह बदलकर उसे नए सिरे से शुरू करने (Re-branding) के लिए प्रेरित करेगा. यदि आप रिसर्च, अध्यात्म या किसी तकनीकी जांच से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'ब्रेकथ्रू' वाला हो सकता है. आर्थिक रूप से दिन संतुलित है. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े निवेश राहु काल के बाद ही सोचें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी से भी झूठा वादा न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'रिजर्व' रह सकते हैं. पार्टनर को लग सकता है कि आप कहीं खोए हुए हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. आज आप खुद की कमियों पर काम करने (Self-improvement) के मूड में रहेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'सिर में भारीपन' या 'आंखों में थकान' महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character & Zen' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय 'Trend-Setter' बनने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Spiritual Journey' या 'Self-Reflective' पोस्ट से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं. आज आप 'Outer World' के बजाय 'Inner Peace' को ज्यादा वेटेज देंगे.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 9

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा आपकी ही राशि में है. मानसिक स्पष्टता और कार्यों में सफलता के लिए सुबह भगवान गणेश को 11 दूर्वा अर्पित करें. गणेश जी के सामने 'विघ्नराज' का नाम लेकर हरी इलायची चबाएं. इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और दिन भर की बाधाएं दूर होंगी.

मकर (Capricorn) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'खर्चों पर लगाम और मानसिक विश्राम' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. बारहवां भाव व्यय और अलगाव का है, जहाँ केतु के नक्षत्र 'मूल' की उपस्थिति आपको बाहरी दुनिया से काटकर अपनी आंतरिक दुनिया में ले जाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में 'Wait & Watch' की नीति अपनाना बेहतर होगा. मूल नक्षत्र की ऊर्जा आपको किसी पुरानी व्यावसायिक गलती (Technical Glitch) को ढूंढने और उसे जड़ से मिटाने में मदद करेगी. यदि आप विदेशी कंपनियों, हॉस्पिटल या चैरिटी से जुड़े हैं, तो आज का दिन शुभ है. आर्थिक रूप से अचानक कुछ अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में न लें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट करते समय अतिरिक्त सतर्क रहें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़ा 'अकेलापन' (Solitude) महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है क्योंकि आज आपकी बातें थोड़ी रहस्यमयी या उलझी हुई हो सकती हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'अनिद्रा' (Insomnia) या 'पैरों में सूजन' की समस्या हो सकती है. सोने से पहले मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Introvert & Deep Thinker' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको सोशल मीडिया के शोर से दूर होकर 'Self-Care' और 'Shadow Work' के लिए प्रेरित करेगा. आज आप फालतू की 'Doomscrolling' के बजाय किसी 'Life-Changing' किताब या फिल्म में समय बिताना पसंद करेंगे. आज आप 'Show-off' वाली दुनिया से 'Disconnect' होना चाहेंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और भूरा (Brown)

लकी नंबर: 8 और 9

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा बारहवें भाव में हैं. मानसिक शांति और अज्ञात बाधाओं से बचने के लिए सुबह भगवान गणेश को 5 हरी इलायची अर्पित करें. गणेश जी के सामने 'विघ्नहर्ता' का ध्यान करते हुए 'ॐ वक्रतुण्डाय हुं' का जप करें. इससे आपके मन का बोझ कम होगा और अटके हुए काम धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे.

कुंभ (Aquarius) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'लाभ और सामाजिक प्रभाव' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. लाभ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपकी इच्छाओं की पूर्ति के द्वार खोलेगी, लेकिन मूल नक्षत्र (केतु का प्रभाव) आपको सतही सफलता के बजाय 'Legacy' बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Strategic Networking' रंग लाएगी. मूल नक्षत्र आपको पुराने संपर्कों (Roots) से जुड़ने और उनसे लाभ कमाने में मदद करेगा. यदि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या डेटा साइंस से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी बड़े वित्तीय लाभ (Big Win) का हो सकता है. आर्थिक रूप से दिन काफी मजबूत है. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े निवेश राहु काल के बाद ही फाइनल करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और एक्टिव' रहने वाला है. बड़े भाई-बहनों या किसी पुराने मित्र का मार्गदर्शन आपको बड़ी समस्या से निकाल सकता है. पार्टनर के साथ आज आप अपने बड़े लक्ष्यों और सपनों पर गंभीर चर्चा करेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पैरों' या 'घुटनों' में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. शारीरिक सक्रियता बनाए रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Goal-Getter & Community Leader' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको 'Main Character Energy' के साथ-साथ दूसरों के लिए कुछ 'Meaningful' करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Professional Achievement' या 'Community Service' की स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Fake Aesthetic' के बजाय 'Impact' को ज्यादा वेटेज देंगे.

लकी कलर: हल्का नीला और बैंगनी

लकी नंबर: 8 और 3

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा लाभ भाव में हैं. अपनी आय में निरंतरता और सफलता के लिए सुबह भगवान गणेश को 11 दूर्वा अर्पित करें. गणेश जी के सामने 'विघ्नहर्ता' का नाम लेते हुए हरी मूंग की दाल का दान करें. इससे आपके करियर में आ रही बौद्धिक बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

मीन (Pisces) - बुधवार, 8 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर में अधिकार और कर्मठता' का है. पंचांग के अनुसार, आज षष्ठी तिथि शाम 19:05 (07:05 PM) तक है. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (धनु राशि) में गोचर करेंगे और नक्षत्र 'मूल' रहेगा. दसवां भाव 'कर्म' का है, जहाँ केतु के नक्षत्र 'मूल' की उपस्थिति आपको अपने कार्यक्षेत्र की कमियों को सुधारने और एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए प्रेरित करेगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज वर्कप्लेस पर आपकी 'Expertise' की परीक्षा हो सकती है. मूल नक्षत्र आपको किसी पुराने और उलझे हुए प्रोजेक्ट को सुलझाने की अद्भुत शक्ति देगा. यदि आप सरकारी नौकरी, प्रबंधन या किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, तो आज आपकी बातों का वजन बढ़ेगा. आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, लेकिन भविष्य की योजनाओं के लिए आज बजट बनाना सही रहेगा. ध्यान दें कि आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े करियर मूव्स के लिए राहु काल के बाद का समय चुनें. सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:23 से 13:58) के दौरान अपने सीनियर्स या बॉस से किसी भी नीतिगत मामले पर बहस न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'अनुशासन और जिम्मेदारी' का है. परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में आप व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, हालांकि आज आप थोड़े गंभीर स्वभाव के हो सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'जोड़ों का दर्द' या 'थकान' महसूस हो सकती है. काम के बीच में स्ट्रेचिंग और आराम को प्राथमिकता दें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'तिल' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Boss Energy & Strategic' रहने वाली है. मूल नक्षत्र आपको 'Clout' के बजाय 'Competence' पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Professional Achievement' या 'Learning Journey' की कहानी शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की चैटिंग के बजाय अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में समय लगाएंगे.

लकी कलर: पीला और केसरिया

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय:

आज बुधवार है और चंद्रमा दसवें भाव में हैं. करियर में स्थिरता और सफलता के लिए सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही, 'ॐ गं गणपतये नम:' मंत्र का जाप करते हुए माथे पर पीला चंदन लगाएं. इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और मानसिक तनाव दूर होगा.

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