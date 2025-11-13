हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कॉलेज पासआउट करने के बाद नहीं मिली जॉब तो न हो परेशान, ये स्किल्स करेंगे आपकी मदद

कॉलेज पासआउट करने के बाद नहीं मिली जॉब तो न हो परेशान, ये स्किल्स करेंगे आपकी मदद

लिंक्डइन के चीफ इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी ऑफिसर अनीश रमन ने इस बारे में गहराई से बात की है. उन्होंने बताया कि युवाओं के सामने आज परफेक्ट स्टॉर्म यानी कई मुश्किलों का संगम है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 13 Nov 2025 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

आज की दुनिया पहले से कहीं तेजी से बदल रही है. टेक्नोलॉजी, एआई और ऑटोमेशन ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. अगर आप अभी-अभी कॉलेज से निकले हैं और जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं,  हर जगह खबरें हैं कि नई नौकरियां कम हो रही हैं, कंपनियां हायरिंग रोक रही हैं, और एआई इंसानों का काम संभालने लगा है. लेकिन लिंक्डइन के ताजा सर्वे में लगभग पांच लाख लोगों ने बताया कि वे अपने करियर को लेकर कैसा महसूस करते हैं. परिणाम चौंकाने वाले थे, आज के युवा बाकी सभी उम्र के लोगों से ज्यादा निराश हैं. इसका कारण एंट्री-लेवल यानी शुरुआती नौकरियां पहले से बहुत कम हो गई है. 2023 से अब तक सिर्फ अमेरिका में ही ऐसी नौकरियों के विज्ञापन 35 प्रतिशत घट गए हैं. 

लिंक्डइन के चीफ इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी ऑफिसर अनीश रमन ने इस बारे में गहराई से बात की है. उन्होंने बताया कि युवाओं के सामने आज परफेक्ट स्टॉर्म यानी कई मुश्किलों का संगम है. आर्थिक अनिश्चितता, एआई का बढ़ता असर और बदलती इंडस्ट्रीज, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वक्त करियर शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है, तो वो यही वक्त है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कॉलेज पास आउट करने के बाद नहीं मिली जॉब तो कौन सी स्किल्स आपकी मदद करेंगे.

आने वाले समय में जिन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी

1. क्रिटिकल थिंकिंग – सिर्फ जानकारी याद रखना नहीं, बल्कि यह समझना कि उसका यूज कैसे करें. 

2. कम्युनिकेशन – अपने आइडियाज को साफ और प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाना. 

3. एडेप्टेबिलिटी – नई तकनीकों, नए माहौल और बदलावों के साथ जल्दी तालमेल बिठाना. 

4. इमोशनल इंटेलिजेंस – टीम में काम करना, लोगों की भावनाएंं समझना और सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना. 

5. क्रिएटिव – बॉक्स के बाहर सोचने की क्षमता, क्योंकि मशीनें कॉपी कर सकती हैं, लेकिन सोच नहीं. 

6. क्नोलॉजी अवेयरनेस – चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एआई और डिजिटल टूल्स का बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है. 

अगर अभी नौकरी नहीं मिली, तो क्या करें?

1. अपनी स्किल्स का ऑडिट करें – इसके लिए सोचिए कि आपके पास कौन-सी क्षमताएं हैं जिन्हें आप और निखार सकते हैं. 

2. ऑनलाइन कोर्सेज से सीखें – आज कई फ्री प्लेटफॉर्म हैं जहां आप नई स्किल्स सीख सकते हैं. जैसे Coursera, Udemy, या LinkedIn Learning

3. नेटवर्क बनाइए – प्रोफेशनल कनेक्शन बनाना अब पहले से ज्यादा जरूरी है. लिंक्डइन पर एक्टिव रहें, नए लोगों से जुड़ें, अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करें.

4. छोटे कामों से शुरुआत करें – चाहे वो इंटर्नशिप हो, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरुआत कहीं से भी करें. हर एक्सपीरियंस आपकी प्रोफेशनल पहचान को मजबूत करेगा.

5. मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें – अपने लिए समय निकालें, और मेडिटेशन करें. 

एआई से डरें नहीं, उसे अपना साथी बनाएं

सर्वे में शामिल 63 प्रतिशत बिजनेस लीडर्स मानते हैं कि एआई अब वो काम करने लगा है जो पहले एंट्री-लेवल कर्मचारी करते थे. लेकिन उसी सर्वे में ये भी पता चला कि उतने ही लीडर्स यह भी मानते हैं कि युवाओं के नए आइडियाज और फ्रेश सोच किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं.तो एआई को समझिए और उसे अपने काम में यूज करना सीखें.

Published at : 13 Nov 2025 07:11 AM (IST)
