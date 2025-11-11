एम्स में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, 69 पदों पर निकली वैकेंसी, ऐसे करें फटाफट अप्लाई

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. एम्स गोरखपुर (AIIMS Gorakhpur) ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. कुल 69 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार एम्स गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsgorakhpur.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत कई विभागों में पद भरे जाएंगे. इनमें ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी), ऑप्टोमेट्रिस्ट, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी), टेक्नीशियन (रेडियोथेरेपी), ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन और मोर्चरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं. इन सभी को मिलाकर कुल 69 पदों पर भर्ती की जाएगी.



शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग, ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीए, बीएससी रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी, बीएससी ऑप्थेलमिक टेक्निक, डिप्लोमा इन फार्मेसी या संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. कुछ पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. हर पद की योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.



आयु सीमा

एम्स गोरखपुर भर्ती 2025 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.



आवेदन शुल्क



इस भर्ती के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1770 का शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1416 निर्धारित किया गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

चयन प्रक्रिया



एम्स गोरखपुर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा (Written Exam) होगी और दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा.



परीक्षा पैटर्न



एम्स गोरखपुर भर्ती परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 400 अंक निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी. पेपर में दो सेक्शन होंगे. पहला सेक्शन जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित होगा, जिसमें 20 प्रश्न होंगे जिनके 80 अंक होंगे. दूसरा सेक्शन डोमेन नॉलेज (संबंधित क्षेत्र से जुड़े प्रश्न) का होगा, जिसमें 80 प्रश्न होंगे और यह 320 अंकों का होगा.



कटऑफ मार्क्स



एम्स गोरखपुर ने परीक्षा के लिए श्रेणीवार न्यूनतम कटऑफ भी जारी की है. अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम कटऑफ 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए 30% तय की गई है.



आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले aiimsgorakhpur.edu.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें. “Click here for New Registration” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें. मांगी गई जानकारी भरें और अपनी फोटो, सिग्नेचर और दस्तावेज अपलोड करें. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रखें.

