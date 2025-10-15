10 वीं पास युवाओं के लिए निकली है नौकरी, जानें कब से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

पश्चिम बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (WBSSC) ने राज्य में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कुल 8477 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आयोग ने आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी जारी कर दी हैं. इन पदों के लिए आवेदन 3 नवंबर 2025 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तय की गई है. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.westbengalssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो, ग्रुप-सी पदों (जैसे क्लर्क आदि) पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा पास होना आवश्यक है. वहीं ग्रुप-डी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है.

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क



ग्रुप-सी और ग्रुप-डी दोनों पदों के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 150 रुपये रखा गया है.

ऐसे होगा चयन



इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीख आयोग बाद में अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा. लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी.

कैसे अप्लाई करें

आवेदन करना बिल्कुल आसान है. सबसे पहले उम्मीदवार www.westbengalssc.com वेबसाइट पर जाएं. वहां होमपेज पर दिए गए “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करके नया रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को अपने आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होगी. सभी जानकारी ध्यान से जांचने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें.



