ISRO Recruitment 2025: ISRO में नौकरी का मौका, कई पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी

ISRO Recruitment 2025: ISRO में नौकरी का मौका, कई पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी

इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी ने कई पदों पर भर्ती निकाली है. स्पेस में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए कितनी चाहिए क्वालीफिकेशन.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 19 Oct 2025 02:48 PM (IST)
ISRO Recruitment 2025: स्पेस और साइंस में अपना करियर बनाने वालों के लिए इसरो में जॉब पाने से बेहतर दूसरी और क्या चीज हो सकती है. ऐसे में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ले आया है इन कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका. ISRO ने साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकली है. 

इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के लिए ISRO की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं और इन्हें भरने की आखिरी तारीख 14 नवंबर, 2025 है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है इस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके लिए कैसे करें अप्लाई.

कितने पदों पर निकली है वैकेंसी ?

ISRO के तहत आने वाले Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, श्रीहरिकोटा ने 151 सीट्स पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें टेक्निकल और हेल्पर पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा. इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, कुक, फायरमैन, रेडियोग्राफर और नर्स समेत कई पदों पर वेकेंसी निकाली गई है. इसके लिए 10वीं पास, नर्सिंग और इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर, B.Tech, BSc, SSLC, BE, ITI की एजुकेशन क्वालीफिकेशन वाले सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. 

एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस

इसरो में निकली इन वेकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेना बेहद जरूरी है. इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है. इसके अलावा रिजर्व्ड कैटेगरी (एससी/एसटी) के लिए 5 साल का तो वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलेक्सेशन दिया गया है. इसमें कैंडिडेट्स को एक रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट क्लियर करना होगा. फिर कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. इसके बाद फाइनल सिलेक्टिड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कराई जाएगी. इसमें बेसिक पे पोस्ट के हिसाब से मिलेगा, जिसमें 19,900 से लेकर 1,77,500 रूपये तक की मंथली सैलरी दी जाएगी.

ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 

1. सबसे पहले कैंडिडेट्स को इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाना है.
2. अब होमपेज पर जाकर ISRO Recruitment 2025 Apply Online वाले लिंक पर क्लिक करना है.
3. फिर यहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैंडिडेट मोबाइल नंबर पर आ जाएगा.
4. इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. 
5. आखिर में फीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर लेनी है.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 02:48 PM (IST)
Indian Space Research Organization ISRO SPACE ISRO Recruitment 2025
