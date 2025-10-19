ISRO Recruitment 2025: स्पेस और साइंस में अपना करियर बनाने वालों के लिए इसरो में जॉब पाने से बेहतर दूसरी और क्या चीज हो सकती है. ऐसे में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ले आया है इन कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका. ISRO ने साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकली है.

इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के लिए ISRO की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं और इन्हें भरने की आखिरी तारीख 14 नवंबर, 2025 है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है इस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके लिए कैसे करें अप्लाई.

कितने पदों पर निकली है वैकेंसी ?

ISRO के तहत आने वाले Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, श्रीहरिकोटा ने 151 सीट्स पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें टेक्निकल और हेल्पर पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा. इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, कुक, फायरमैन, रेडियोग्राफर और नर्स समेत कई पदों पर वेकेंसी निकाली गई है. इसके लिए 10वीं पास, नर्सिंग और इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर, B.Tech, BSc, SSLC, BE, ITI की एजुकेशन क्वालीफिकेशन वाले सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं.

एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस

इसरो में निकली इन वेकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेना बेहद जरूरी है. इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है. इसके अलावा रिजर्व्ड कैटेगरी (एससी/एसटी) के लिए 5 साल का तो वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलेक्सेशन दिया गया है. इसमें कैंडिडेट्स को एक रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट क्लियर करना होगा. फिर कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. इसके बाद फाइनल सिलेक्टिड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कराई जाएगी. इसमें बेसिक पे पोस्ट के हिसाब से मिलेगा, जिसमें 19,900 से लेकर 1,77,500 रूपये तक की मंथली सैलरी दी जाएगी.

ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस

1. सबसे पहले कैंडिडेट्स को इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाना है.

2. अब होमपेज पर जाकर ISRO Recruitment 2025 Apply Online वाले लिंक पर क्लिक करना है.

3. फिर यहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैंडिडेट मोबाइल नंबर पर आ जाएगा.

4. इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं.

5. आखिर में फीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर लेनी है.

