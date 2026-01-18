इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 405 पदों पर निकली भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 405 पदों पर निकली भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 (शाम 5 बजे तक) तय की गई है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Jan 2026 06:15 PM (IST)
देश की जानी-मानी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. IOCL ने अपने वेस्टर्न रीजन (पश्चिमी क्षेत्र) में टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 405 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मौका है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में ट्रेनिंग के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव हासिल करना चाहते हैं.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 (शाम 5 बजे तक) तय की गई है.उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के जरिए तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर सकते हैं.

IOCL Apprentice Recruitment 2026 कितने पद और कहां होगी भर्ती

IOCL के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती पश्चिम भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएगी. जिसमें महाराष्ट्र में 179 पद, गुजरात में 69 पद, मध्य प्रदेश में 69 पद, गोआ में 22 पद, छत्तीसगढ़ में 22 पद, दादरा नगर हवेली में 22 पद, दमन दीव में 22 पद शामिल हैं. इन पदों के माध्यम से उम्मीदवारों को इंडियन ऑयल जैसे बड़े सरकारी संस्थान में काम सीखने और भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाने का अवसर मिलेगा. 

IOCL Apprentice Recruitment 2026 शैक्षणिक योग्यता 

अलग-अलग अप्रेंटिस पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग तय की गई है. टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री. उम्मीदवार के पास सभी जरूरी प्रमाण पत्र,. मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी और संस्थान से होने चाहिए. इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल है. आयु की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ऐसे करें आवेदन

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.

2. इसके बाद IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं.

3. भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें.

4. मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

5. जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर तय साइज में अपलोड करें.

6. फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. 

यह भी पढ़ें : EXIM बैंक में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मैनेजमेंट ट्रेनी के 40 पदों पर निकली भर्ती

Published at : 18 Jan 2026 06:15 PM (IST)
