हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीEXIM बैंक में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मैनेजमेंट ट्रेनी के 40 पदों पर निकली भर्ती

EXIM बैंक में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मैनेजमेंट ट्रेनी के 40 पदों पर निकली भर्ती

एक्सिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी (बैंकिंग ऑपरेशंस) के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें ग्रेजुएट, एमबीए और सीए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 18 Jan 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी EXIM बैंक ने युवाओं के लिए साल 2026 की पहली बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है. बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी (बैंकिंग ऑपरेशंस) पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह नोटिफिकेशन 17 जनवरी 2026 को जारी किया गया है और इसी दिन से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इस भर्ती के जरिए कुल 40 पदों को भरा जाएगा. बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है.

EXIM बैंक देश का प्रमुख वित्तीय संस्थान है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं देता है. ऐसे में यहां मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को बैंकिंग ऑपरेशंस की गहरी समझ के साथ एक मजबूत करियर की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 1 फरवरी 2026 तक EXIM बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख के बाद किसी भी तरह का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

EXIM बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2026 के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेगुलर ग्रेजुएशन किया हो. ग्रेजुएशन तीन साल का होना चाहिए और इसमें उम्मीदवार के कम से कम 60 प्रतिशत अंक या उसके बराबर सीजीपीए होना जरूरी है. यह शर्त सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लागू है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अंकों में छूट मिल सकती है, जिसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है.

इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन ट्रेड जैसे विषयों में एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम या एमएमएस किया है और उनके अंक 60 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वे भी इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए उम्मीदवार, जो आईसीएआई के सदस्य हैं, वे भी मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मौका

इस भर्ती की खास बात यह है कि अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है. जो उम्मीदवार जनवरी 2026 में अपनी अंतिम परीक्षा देने वाले हैं, वे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों को 1 जून 2026 तक अपनी डिग्री पूरी करने और पास होने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा. अगर तय समय तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

यह भी साफ कर दिया गया है कि दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार या ओपन लर्निंग से की गई पढ़ाई इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होगी. केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने रेगुलर और फुल टाइम कोर्स किया हो.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

EXIM बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया के दौरान करना होगा. बिना शुल्क भुगतान के आवेदन अधूरा माना जाएगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा. लिखित परीक्षा व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव प्रकृति की होगी. इस परीक्षा में किसी भी तरह की अलग-अलग सेक्शन की कट-ऑफ तय नहीं की गई है, जिससे उम्मीदवारों को थोड़ी राहत मिलेगी.

अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. लिखित परीक्षा को कुल चयन में 70 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा, जबकि साक्षात्कार का वेटेज 30 प्रतिशत होगा. यानी दोनों चरणों में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा.

परीक्षा और इंटरव्यू कहां होंगे?

लिखित परीक्षा का आयोजन देश के प्रमुख शहरों में किया जाएगा. इसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और गुवाहाटी शामिल हैं. उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे. वहीं, साक्षात्कार मुंबई और या फिर नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे. इंटरव्यू की तारीख और समय की जानकारी उम्मीदवारों को बाद में ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: कितनी होती है बीएमसी के पार्षद की सैलरी, क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 18 Jan 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
EXIM Bank Recruitment JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement

वीडियोज

Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
DGCA ने Indigo पर 22.20 करोड़ का लगाया जुर्माना, CEO-COO को भी दी गई चेतावनी
Owaisi ने Maharashtra में कैसे कर दिया बड़ा 'खेला'?
Maharashtra में फिर 'ढाई-ढाई' साल वाला मेयर फार्मूला होगा लागू?
Sandeep Chaudhary: 89 सीटों के चक्रव्यूह में कैसे निकलेंगे Eknath Shinde? | Mumbai New Mayor | BMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार? कह दी बड़ी बात
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
इंडिया
बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर मौलाना महमूद मदनी ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग
मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर महमूद मदनी ने CM नीतीश को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
नौकरी
HPSC Recruitment 2026: वेटरनरी सर्जन के 162 पदों पर भर्ती, 20 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन
वेटरनरी सर्जन के 162 पदों पर भर्ती, 20 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन
जनरल नॉलेज
Mountain Formation: कैसे हुआ था पहाड़ों का निर्माण, क्या वक्त के साथ बढ़ती है इनकी ऊंचाई?
कैसे हुआ था पहाड़ों का निर्माण, क्या वक्त के साथ बढ़ती है इनकी ऊंचाई?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget