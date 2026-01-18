EXIM बैंक में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मैनेजमेंट ट्रेनी के 40 पदों पर निकली भर्ती

एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी EXIM बैंक ने युवाओं के लिए साल 2026 की पहली बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है. बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी (बैंकिंग ऑपरेशंस) पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह नोटिफिकेशन 17 जनवरी 2026 को जारी किया गया है और इसी दिन से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इस भर्ती के जरिए कुल 40 पदों को भरा जाएगा. बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है.

EXIM बैंक देश का प्रमुख वित्तीय संस्थान है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं देता है. ऐसे में यहां मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को बैंकिंग ऑपरेशंस की गहरी समझ के साथ एक मजबूत करियर की शुरुआत करने का अवसर मिलेगा. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 1 फरवरी 2026 तक EXIM बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख के बाद किसी भी तरह का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

EXIM बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2026 के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रेगुलर ग्रेजुएशन किया हो. ग्रेजुएशन तीन साल का होना चाहिए और इसमें उम्मीदवार के कम से कम 60 प्रतिशत अंक या उसके बराबर सीजीपीए होना जरूरी है. यह शर्त सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लागू है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अंकों में छूट मिल सकती है, जिसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है.

इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों ने फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस या फॉरेन ट्रेड जैसे विषयों में एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम या एमएमएस किया है और उनके अंक 60 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वे भी इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए उम्मीदवार, जो आईसीएआई के सदस्य हैं, वे भी मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मौका

इस भर्ती की खास बात यह है कि अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया है. जो उम्मीदवार जनवरी 2026 में अपनी अंतिम परीक्षा देने वाले हैं, वे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, ऐसे उम्मीदवारों को 1 जून 2026 तक अपनी डिग्री पूरी करने और पास होने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा. अगर तय समय तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

यह भी साफ कर दिया गया है कि दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार या ओपन लर्निंग से की गई पढ़ाई इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होगी. केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने रेगुलर और फुल टाइम कोर्स किया हो.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

EXIM बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया के दौरान करना होगा. बिना शुल्क भुगतान के आवेदन अधूरा माना जाएगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा. लिखित परीक्षा व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव प्रकृति की होगी. इस परीक्षा में किसी भी तरह की अलग-अलग सेक्शन की कट-ऑफ तय नहीं की गई है, जिससे उम्मीदवारों को थोड़ी राहत मिलेगी.

अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. लिखित परीक्षा को कुल चयन में 70 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा, जबकि साक्षात्कार का वेटेज 30 प्रतिशत होगा. यानी दोनों चरणों में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा.

परीक्षा और इंटरव्यू कहां होंगे?

लिखित परीक्षा का आयोजन देश के प्रमुख शहरों में किया जाएगा. इसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और गुवाहाटी शामिल हैं. उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे. वहीं, साक्षात्कार मुंबई और या फिर नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे. इंटरव्यू की तारीख और समय की जानकारी उम्मीदवारों को बाद में ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी.



