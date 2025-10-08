इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली 10वीं और 12वीं के लिए भर्ती, जानें कब तक भर सकते हैं फॉर्म

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने एमटीएस, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह अवसर उन युवाओं के लिए सुनहरा है जो 10वीं, 12वीं या आईटीआई पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. रोजगार समाचार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से भरा हुआ फॉर्म निर्धारित पते पर भेज सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम डेट 11 नवंबर 2025 रखी गई है.

इस भर्ती में स्टोर कीपर-II के 1 पद, इंजन ड्राइवर के 1 पद, ड्राफ्ट्समैन के 1 पद, लास्कर के 4 पद, फायरमैन के 1 पद, एमटीएस (Daftary) के 1 पद, एमटीएस (चपरासी) के 1 पद, एमटीएस (चौकीदार) के 1 पद और अकुशल श्रमिक के 2 पद शामिल हैं.

इस भर्ती के तहत भारतीय तटरक्षक बल में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. चयन प्रक्रिया में आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा या ट्रेड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी.

परीक्षा पैटर्न

यदि इंडियन कोस्ट गार्ड लिखित परीक्षा आयोजित करता है तो उम्मीदवारों से 80 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा. परीक्षा में जनरल नॉलेज, गणित, सामान्य अंग्रेजी और संबंधित ट्रेड से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.

कितना मिलेगा वेतन

इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल 6 (CPC) के अनुसार 18,000 से 81,100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इसके अलावा सरकारी नौकरी के अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी. अधिक डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन पत्र Headquarters, Coast Guard Region (West), Alexander Graham Bell Road, PO Malabar Hill, Mumbai-400006 के पते पर भेज सकते हैं. आवेदन के साथ 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प भी शामिल करना जरूरी है. फॉर्म को सही तरीके से भरना और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना बेहद जरूरी है.

