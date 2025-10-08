आज के समय में ड्रोन सिर्फ शादी-ब्याह या फिल्मों की शूटिंग का हिस्सा नहीं रह गया है. खेती-बाड़ी, पुलिस सर्विलांस, डिलीवरी सर्विस, रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्वे जैसे कई क्षेत्रों में ड्रोन की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में ड्रोन पायलट बनना युवाओं के लिए एक नया और कमाई वाला करियर ऑप्शन बन गया है. अगर आप भी ड्रोन उड़ाने का सपना देखते हैं, तो आपको ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लेना होगा. आइए जानते हैं...

सबसे पहले समझिए कि ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट क्या होता है. यह एक सरकारी प्रमाणपत्र होता है जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA जारी करता है. यह सर्टिफिकेट साबित करता है कि आप ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षित हैं और कानूनी रूप से इसकी अनुमति रखते हैं. भारत सरकार ने 2021 में ड्रोन नियम लागू किए थे, जिनके तहत बिना सर्टिफिकेट ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी माना गया है.

क्या है पात्रता?

ड्रोन पायलट बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए. शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है. साथ ही व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए. आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जरूरी हैं ताकि सभी आधिकारिक जानकारी वहीं पर मिल सके.

कैसे मिलता है सर्टिफिकेट

सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले DGCA की वेबसाइट पर जाकर किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर को चुनना होता है. भारत में अभी कई नामी संस्थान हैं जैसे कि IGRUA, Drone Destination, Skylark Drones और Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, जो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देते हैं.

ट्रेनिंग की अवधि आमतौर पर 5 से 7 दिनों की होती है. इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की क्लासेस होती हैं. ट्रेनिंग में ड्रोन उड़ाने के नियम, एयर सेफ्टी, मौसम की स्थिति, नेविगेशन, मैपिंग और डेटा एनालिसिस जैसे विषय सिखाए जाते हैं. कोर्स पूरा करने के बाद DGCA द्वारा एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है. इस टेस्ट को पास करने के बाद DGCA की वेबसाइट "Digital Sky Platform" पर जाकर ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है.

ड्रोन शक्ति मिशन

सरकार ने ड्रोन शक्ति मिशन के तहत देशभर में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है. आने वाले समय में कृषि, डिलीवरी, सुरक्षा, मीडिया, सर्वे और मौसम विभाग जैसे क्षेत्रों में ड्रोन पायलट्स की भारी मांग रहने वाली है.

