हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीINDIAN BANK Vacancy 2026: इंडियन बैंक में ऑफिसर पद पर निकली वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

INDIAN BANK Vacancy 2026: इंडियन बैंक में ऑफिसर पद पर निकली वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

INDIAN BANK Vacancy 2026: इंडियन बैंक ने कई विभागों में भर्ती निकाली है, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 11 Apr 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

INDIAN BANK Vacancy 2026: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक काफी अच्छा मौका आया है. इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2026 के तहत कुल 350 पदों पर भर्ती निकाली है. भर्ती के लिए आवेदन 8 अप्रैल से स्टार्ट कर दिए गए हैं, यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है. इसमें असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर स्तर के पद शामिल हैं. आइए इस भर्ती की पूरी जानकारी को और भी विस्तार से समझते हैं.

अलग-अलग विभागों में होंगे पद

इस भर्ती में अलग-अलग विभागों में पद दिए जाएंगे जैसे आईटी, क्रेडिट, फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, एचआर, मार्केटिंग, सिक्योरिटी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर आदि. इन सभी अलग-अलग विभागों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग है, ताकि सही पद के लिए सही उम्मीदवार का चयन किया जा सके. इस भर्ती में Technical और Non-technical दोनों प्रकार के पद शामिल हैं

योग्यता और वेतन

  • इन पदों के लिए आपकी उम्र 22 से 45 वर्ष होनी चाहिए.
  • आईटी पदों के लिए उम्मीदवार के पास BE/BTech (कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स), MCA या NIELIT ‘B’ लेवल की डिग्री होनी चाहिए.
  • क्रेडिट और फाइनेंस पदों के लिए CA, MBA (Finance), ICWA या CFA जैसी प्रोफेशनल योग्यता जरूरी है.
  • सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे पदों के लिए संबंधित डिग्री और आवश्यक रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
  • चुने गए उम्मीदवारों को स्केल के अनुसार काफी अच्छा वेतन दिया जाएगा, साथ ही अन्य बैंकिंग भत्ते भी मिलेंगे-
  • स्केल I (असिस्टेंट मैनेजर): 48480 रुपए से 85920 रुपए तक
  • स्केल II (मैनेजर): 64820 रुपए से 93960 रुपए तक
  • स्केल III (सीनियर मैनेजर): 85920 रुपए से  105280 रुपए तक

यह भी पढ़ेंः BPSC Civil Judge Vacancy 2026: बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन

आवेदन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों को इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आप बैंक की साइट पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं और उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी गई है. आवेदन शुल्क General, EWS, OBC वर्ग के लिए 1000 रुपए है, जबकि SC, ST और PWD के लिए 175 रुपए है. इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होगा. कुछ पदों पर बॉन्ड नियम भी लागू हैं, जिसमें यदि आप समय से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड राशि देनी होगी.

यह भी पढ़ेंः अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में कैसे होती है जासूसों की भर्ती, कितनी होती है उनकी सैलरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 11 Apr 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Banking Career Bank Jobs 2026 Indian Bank Recruitment 2026 Indian Bank SO Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
INDIAN BANK Vacancy 2026: इंडियन बैंक में ऑफिसर पद पर निकली वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
इंडियन बैंक में ऑफिसर पद पर निकली वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में कैसे होती है जासूसों की भर्ती, कितनी होती है उनकी सैलरी?
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में कैसे होती है जासूसों की भर्ती, कितनी होती है उनकी सैलरी?
नौकरी
NHAI Internship 2026: नेशनल हाइवे ऑथोरिटी में 2 महीने की पेड इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार; जल्दी करें आवेदन
नेशनल हाइवे ऑथोरिटी में 2 महीने की पेड इंटर्नशिप का मौका, हर महीने मिलेंगे 20 हजार; जल्दी करें आवेदन
नौकरी
BPSC Civil Judge Vacancy 2026: बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP में 2.89 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे; जानें SIR की अहम बातें
UP में 2.89 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे? अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में सपा- कांग्रेस गठबंधन होगा या नहीं? जयपुर में अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा हिंट!
यूपी विधानसभा चुनाव में सपा- कांग्रेस गठबंधन होगा या नहीं? जयपुर में अखिलेश यादव ने दे दिया बड़ा हिंट!
आईपीएल 2026
'बड़े-बड़े बॉलर्स को डर लग रहा है', वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बैटिंग पर क्या बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर?
'बड़े-बड़े बॉलर्स को डर लग रहा है', वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बैटिंग पर क्या बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
विश्व
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
शिक्षा
कॉलेज जाए बिना गणित में मास्टर्स, डिस्टेंस मोड से सपनों को दें उड़ान; ये हैं ऑप्शन
कॉलेज जाए बिना गणित में मास्टर्स, डिस्टेंस मोड से सपनों को दें उड़ान; ये हैं ऑप्शन
हेल्थ
Esophageal Cancer: बार-बार आ रही है खांसी तो हो जाएं सावधान, हो सकता है खाने की नली में कैंसर
बार-बार आ रही है खांसी तो हो जाएं सावधान, हो सकता है खाने की नली में कैंसर
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget