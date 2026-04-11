हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBPSC Civil Judge Vacancy 2026: बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन

BPSC Civil Judge Vacancy 2026: बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन

कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है. बिहार में सिविल जज बनने का सपना देख रहे उम्मीदवार इस भर्ती के जरिए अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Apr 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • BPSC ने सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया.
  • LLB डिग्री और तीन साल का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक.
  • 22 वर्ष न्यूनतम, सामान्य पुरुष 35 वर्ष अधिकतम आयु.
  • प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार से होगा चयन.

बिहार लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के कुल 173 पदों को भरा जाएगा. योग्य उम्मीदवार 30 अप्रैल तक  ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.इस भर्ती में कुल 173 पद हैं, जिन्हें अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है. सामान्य वर्ग के लिए 69 पद, EWS के लिए 17, SC के लिए 28 और ST के लिए 2 पद रखे गए हैं.वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 36 और पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 21 पद निर्धारित किए गए हैं.इस तरह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा किया गया है.

क्या चाहिए योग्यता?
इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास वकील के रूप में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए.यह अनुभव प्रमाणित होना जरूरी है, जिसे किसी सक्षम अधिकारी या अनुभवी अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया हो. जिन उम्मीदवारों ने लॉ क्लर्क के रूप में कार्य किया है, उनका अनुभव भी मान्य हो सकता है.

उम्र सीमा 
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है.अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष है. वहीं महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट दी गई है, जो 40 वर्ष तक हो सकती है. आयु सीमा से संबंधित सभी नियम आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे.

यह भी पढ़ें - JEE Main 2026 answer key : जेईई मेंस 2026 आज जारी होगी प्रोविजनल आंसर की, 20 अप्रैल तक रिजल्ट की संभावना

कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क काफी कम रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सकें. सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान रूप से लगभग 100 रुपये का शुल्क देना होगा.यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा.


चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.मुख्य परीक्षा में लिखित पेपर होते हैं, जिनमें कुछ अनिवार्य और कुछ वैकल्पिक विषय शामिल होते हैं. इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिए गए Online Apply या Apply Online लिंक पर क्लिक करें.
  • अब 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2026 के लिंक को चुनें.
  • सबसे पहले New Registration करके अपना अकाउंट बनाएं.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और अपनी  जानकारी भरें.
  • आवेदन शुल्क जमा करें.
  • सभी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म को सब्मिट कर दें.
  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकालकर रखें.

    यह भी पढ़ें - Noida Metro Jobs 2026: नोएडा मेट्रो में 50+ उम्र वालों के लिए मौका,30 अप्रैल तक ऑफलाइन करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Education BPSC Judicial Services JObs Bihar Civil Judge Recruitment Jobs For Law Graduates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
BPSC Civil Judge Vacancy 2026: बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
नौकरी
Noida Metro Jobs 2026: नोएडा मेट्रो में 50+ उम्र वालों के लिए मौका,30 अप्रैल तक ऑफलाइन करें आवेदन
नोएडा मेट्रो में 50+ उम्र वालों के लिए मौका,30 अप्रैल तक ऑफलाइन करें आवेदन
नौकरी
Indian Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी में भर्ती का मौका, वेटरनरी ग्रेजुएट्स कैसे कर सकते हैं आवेदन यहां जानें ?
इंडियन आर्मी में भर्ती का मौका, वेटरनरी ग्रेजुएट्स कैसे कर सकते हैं आवेदन यहां जानें ?
नौकरी
Teacher Recruitment 2026: टीचर बनने का सुनहरा मौका, 11 हजार पदों पर वैकेंसी; जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
टीचर बनने का सुनहरा मौका, 11 हजार पदों पर वैकेंसी; जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks: पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Tragedy: मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
विश्व
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
बॉलीवुड
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस, सामने आई Inside वीडियो
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब
होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
लाइफस्टाइल
Hot Dog Health Risk: क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget