बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom BPSC ने सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया.

LLB डिग्री और तीन साल का अधिवक्ता अनुभव आवश्यक.

22 वर्ष न्यूनतम, सामान्य पुरुष 35 वर्ष अधिकतम आयु.

प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार से होगा चयन.

बिहार लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के कुल 173 पदों को भरा जाएगा. योग्य उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.इस भर्ती में कुल 173 पद हैं, जिन्हें अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है. सामान्य वर्ग के लिए 69 पद, EWS के लिए 17, SC के लिए 28 और ST के लिए 2 पद रखे गए हैं.वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 36 और पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 21 पद निर्धारित किए गए हैं.इस तरह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा किया गया है.



क्या चाहिए योग्यता?

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास वकील के रूप में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए.यह अनुभव प्रमाणित होना जरूरी है, जिसे किसी सक्षम अधिकारी या अनुभवी अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया हो. जिन उम्मीदवारों ने लॉ क्लर्क के रूप में कार्य किया है, उनका अनुभव भी मान्य हो सकता है.

उम्र सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की गई है.अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष है. वहीं महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट दी गई है, जो 40 वर्ष तक हो सकती है. आयु सीमा से संबंधित सभी नियम आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे.



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कितना लगेगा आवेदन शुल्क ?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क काफी कम रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सकें. सभी वर्गों के उम्मीदवारों को समान रूप से लगभग 100 रुपये का शुल्क देना होगा.यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा.



चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.मुख्य परीक्षा में लिखित पेपर होते हैं, जिनमें कुछ अनिवार्य और कुछ वैकल्पिक विषय शामिल होते हैं. इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए Online Apply या Apply Online लिंक पर क्लिक करें.

अब 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2026 के लिंक को चुनें.

सबसे पहले New Registration करके अपना अकाउंट बनाएं.

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और अपनी जानकारी भरें.

आवेदन शुल्क जमा करें.

सभी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म को सब्मिट कर दें.

भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकालकर रखें.



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