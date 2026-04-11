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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीअमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में कैसे होती है जासूसों की भर्ती, कितनी होती है उनकी सैलरी?

अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में कैसे होती है जासूसों की भर्ती, कितनी होती है उनकी सैलरी?

Central Intelligence Agency: क्या आपको पता है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में भर्ती कैसे होती है? कौन एजेंट बन सकता है. आइए डिटेल्स जानते है...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Apr 2026 02:25 PM (IST)
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  • पद के अनुसार मिलती है अच्छी सैलरी, बीमा, रिटायरमेंट योजना सुविधाएं.;

दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया एजेंसियों में नाम आता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का. फिल्मों और वेब सीरीज में आपने इसके एजेंट्स को गुप्त मिशन पर जाते देखा होगा. लेकिन असल जिंदगी में इस एजेंसी का हिस्सा बनना किसी कहानी से कम नहीं. यहां पहुंचने का रास्ता लंबा, कठिन और बेहद सख्त जांच से होकर गुजरता है.

अमेरिका की यह एजेंसी देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम काम करती है. इसलिए यहां नौकरी पाने वाले हर व्यक्ति को कई स्तर की जांच, परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है. यह कोई सामान्य नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, गोपनीयता और देशभक्ति से जुड़ा काम है. CIA की तरफ से डायरेक्ट जासूसों की भर्ती नहीं निकाली जाती है.

कौन बन सकता है सीआईए एजेंट?

सबसे पहली शर्त है उम्मीदवार अमेरिकी नागरिक होना चाहिए. दोहरी नागरिकता रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक नागरिकता अमेरिका की होनी जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. इसके बाद आता है पढ़ाई का चरण. ज्यादातर पदों के लिए स्नातक डिग्री जरूरी है और अच्छे अंक भी जरूरी माने जाते हैं. अंतरराष्ट्रीय संबंध, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, सुरक्षा अध्ययन जैसे विषयों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है.

कौन सी योग्यताएं बढ़ाती हैं मौका?

विदेशी भाषाओं का ज्ञान यहां बहुत काम आता है. जैसे अरबी, रूसी, कोरियाई जैसी भाषाएं जानने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलती है. अगर किसी के पास सेना या सुरक्षा क्षेत्र का अनुभव है, तो यह और भी बड़ा फायदा देता है. सीआईए ऐसे लोगों को ढूंढती है जो मानसिक रूप से मजबूत, ईमानदार और दबाव में काम करने की क्षमता रखते हों.

चयन प्रक्रिया कैसी होती है?

आवेदन ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया लंबी होती है. उम्मीदवार को मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड जांच, और पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना पड़ता है. यह जांच इतनी गहराई से होती है कि उम्मीदवार के पुराने रिकॉर्ड, रिश्ते, यात्रा, सब कुछ देखा जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार चयन के बाद उम्मीदवार को वॉशिंगटन डी.सी. क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ता है. स्थान बदलने के लिए तैयार रहना जरूरी है.

सैलरी और सुविधाएं

सीआईए में सैलरी पद के अनुसार अलग-अलग होती है. एंट्री लेवल पर डेटा एनालिस्ट जैसे पदों पर अच्छी शुरुआती सैलरी मिलती है. अनुभव बढ़ने के साथ वेतन भी बढ़ता है. साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जैसे विशेष पदों पर बहुत ऊंचा वेतन मिलता है. इसके अलावा सरकारी बीमा, रिटायरमेंट योजना और विशेष प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सैलरी 60,000 डॉलर से लेकर 1,80,000 प्रति वर्ष तक हो सकती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Education CIA CIA Spy Recruitment Process How To Join CIA
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