UPSSSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर 2026, PET से Mains तक की तारीखें घोषित

UPSSSC Exam: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. आयोग ने अगस्त से दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं, फिजिकल दक्षता परीक्षा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल परीक्षा और इंटरव्यू का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया है. कैलेंडर के जरिए अलग-अलग भर्तियों की तैयारी कर रहें अभ्यर्थी अब अपनी पढ़ाई और परीक्षा की रणनीति पहले से तैयार कर सकेंगे.

किन-किन भर्तियों की परीक्षा होगी?

आयोग के परीक्षा कैलेंडर में कई विभागों की प्रमुख भर्तियों का शेड्यूल जारी किया गया है. इनमें हेल्थ वर्कर (महिला), स्टेनोग्राफर, जूनियर अस्सिटेंट, जूनियर इंजीनियर (सिविल), लेखपाल, फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक), फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड, आबकारी सिपाही, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी, असिस्टेंट अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना पर्यवेक्षक और अन्य पद शामिल है.

अगस्त से दिसंबर तक का शेड्यूल

9 अगस्त- टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप के मेन्स परीक्षा

23 अगस्त 2026- संयुक्त अधीनस्थ सेवा (ग्रेजुएशन लेवल) मेन्स परीक्षा

1 सितंबर 2026 से- स्टेनोग्राफर हिंदी शॉर्टहैंड एंव टाइपिंग टेस्ट (प्रस्तावित)

20 सितंबर 2026- आबकारी सिपाही मेन्स एंव फार्मासिस्ट (आयुर्वेदिक) मेन्स

27 सितंबर 2026- फॉरेस्ट गार्ड-वाइल्ड लाइफ गार्ड एवं फॉरेंसिक साइंस लैब मेन्स परीक्षा

अक्टूबर 2026- प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 (प्रस्तावित)

22 नवंबर 2026- प्लाटून कमांडर-बैंड ऑर्गेनाइजर एंव हवलदार इंस्ट्रक्टर मेन्स

29 नवंबर 2026- गन्ना पर्यवेक्षक एंव मुहर्रिर मेन्स परीक्षा

दिसंबर 2026- जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट (प्रस्तावित)

20 दिसंबर 2026- असिस्टेंट अकाउंटेंट एंव ऑडिटर तथा विधान भवन गार्ड-फॉरेस्ट गार्ड मेन्स परीक्षा

20 दिसंबर 2026- विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्निक-अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा-10 की लिखित परीक्षा

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पीईटी, फिजिकल और स्किल टेस्ट भी होंगे

कैलेंडर में केवल लिखित परीक्षा ही नहीं, बल्कि पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल परीक्षा का कार्यक्रम भी शामिल किया गया है. स्टेनोग्राफर का हिंदी शॉर्टहैंड एवं टाइपिंग टेस्ट सितंबर से और जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट दिसंबर में प्रस्तावित है.

इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी

UPSSSC ने कई परीक्षक और एक्सपर्ट पदों के इंटरव्यू का संभावित कार्यक्रम भी जारी किया है. फिटर, ड्रॉफ्टमैन और मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, मैकेनिक (डीजल इंजन), टर्नर, मैकेनिक जैसे पदों के इंटरव्यू अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएंगे.

अभ्यर्थियों को दी गई सलाह

आयोग ने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, वह प्रस्तावित है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अपनी संबंधित परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना और यूपीएसएसएससी की वेबसाइट पर जारी होने वाले नए अपडेट पर लगातार नजर रखें, क्योंकि परीक्षा तिथियां में आवश्यकता पड़ने पर बदलाव भी किया जा सकता है.

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