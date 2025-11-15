IB में जॉब पाने का गोल्डन चांस, लाखों में मिलेगी सैलरी; लास्ट डेट बेहद करीब

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और बिना लिखित परीक्षा दिए सीधे खुफिया विभाग में शामिल होना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II/टेक यानी IB ACIO Tech के लिए बड़ी भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. आपका चयन सिर्फ GATE स्कोर, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2025 है.



इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है. इस बार जारी की गई भर्ती ACIO Grade-II/Tech पदों के लिए है, जहां कुल 258 वैकेंसी उपलब्ध हैं. ये सभी पद ग्रुप-C में आते हैं. आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 16 नवंबर को बंद हो जाएगी. यह भर्ती सीधे mha.gov.in वेबसाइट पर की जा रही है.



जरूरी योग्यता क्या है?



इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी डिग्री होनी चाहिए. यदि आपने B.E या B.Tech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT या संबंधित शाखाओं में तो आप आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने साइंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर्स की है, वे भी योग्य हैं. उम्मीदवारों ने GATE 2023, 2024 या 2025 का एग्जाम जरूर दिया हो. चयन इसी स्कोर पर आधारित होगा.



आयु सीमा इतनी



उम्र की बात करें तो 18 से 27 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.



सैलरी कितनी?



इस पद पर सैलरी भी काफी आकर्षक है. लेवल-7 पे स्केल के तहत आपको हर महीने 44,900 से 1,42,400 तक का वेतन मिलेगा. इसके साथ अन्य सरकारी भत्ते भी मिलेंगे.



कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले उम्मीदवार गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाना है. फिर वेबसाइट पर जाकर IB ACIO Tech भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें. इसके बाद उम्मीदवार Apply Online पर क्लिक करें. अपनी जानकारी नाम, पता, शिक्षा, GATE विवरण सही तरीके से भरें. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर, डिग्री और GATE स्कोर कार्ड अपलोड करें. फिर उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सब्मिट करने से पहले पूरा प्रीव्यू चेक कर लें. फाइनल सब्मिशन के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास सेव रख लें.

यह भी पढ़ें-NHM में नौकरी पाने का शानदार मौका, 1900 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, मिलेगी बढ़िया सैलरी

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI