हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीNHM में नौकरी पाने का शानदार मौका, 1900 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, मिलेगी बढ़िया सैलरी

NHM में नौकरी पाने का शानदार मौका, 1900 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, मिलेगी बढ़िया सैलरी

नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1974 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 45 वर्ष तक की आयु में nhm.maharashtra.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Nov 2025 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) महाराष्ट्र ने युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है. मिशन ने राज्यभर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के 1974 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. अगर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार nhm.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की लास्ट डेट 14 नवंबर है. 

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के तहत पद आरक्षित किए गए हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस या बीयूएमएस की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही उनका नाम राज्य नर्सिंग काउंसिल या संबंधित प्रोफेशनल बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए.

उम्र सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी. यह भर्ती न केवल एक स्थायी नौकरी का अवसर देती है, बल्कि समाज की सेवा करने का भी मौका प्रदान करती है.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के ज्ञान और कौशल की जांच की जाएगी. परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल अंक भी 100 होंगे. यह परीक्षा मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी ताकि सभी उम्मीदवार इसे आसानी से समझ सकें.

सैलरी कितनी होगी?

अब बात सैलरी की करें तो चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 40,000 का वेतन मिलेगा. यह वेतन उन युवाओं के लिए आकर्षक है जो स्थायी और सम्मानजनक करियर की तलाश में हैं. इसके अलावा, उम्मीदवारों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें  - यूपीपीएससी आरओ-एआरओ मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब होगी परीक्षा?

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और अनाथ उम्मीदवारों को 900 शुल्क देना होगा. एक्स-सर्विसमैन के लिए आवेदन पूरी तरह फ्री है.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nhm.maharashtra.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें, अपनी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद आवेदन की एक प्रति डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें.

यह भी पढ़ें - अल-फलाह से पहले किन-किन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से जुड़े हैं आतंकी, जानें कौन-कौन से विश्वविद्यालय हैं बदनाम?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 14 Nov 2025 09:01 AM (IST)
Tags :
JOB NHM Maharashtra Recruitment 2025 Community Health Officer Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: नतीजों से पहले Vijay Sinha ने की पूजा । NDA । RJD । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: ये चुनाव Nitish Kumar के लिए इतना अहम क्यों ? । NDA । RJD । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: Patna BJP दफ्तर पर लगी पांच पांडवों की तस्वीर Mahagathbandhan में खलबली
Bihar Election 2025 Result : बिहार में Nitish या Tejashwi किसे विधानसभा तक पहुंचाएगी जनता ?
Bihar Election 2025 Result : किस सीट पर किसका पलड़ा भारी देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
Live: साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू, रिकेल्टन और मार्क्रम क्रीज पर मौजूद
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'जॉली एलएलबी 3' सहित ये 7 नई फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं ये 7 नई फिल्में-सीरीज
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget