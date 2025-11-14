NHM में नौकरी पाने का शानदार मौका, 1900 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, मिलेगी बढ़िया सैलरी

नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) महाराष्ट्र ने युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है. मिशन ने राज्यभर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के 1974 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. अगर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए है. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार nhm.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की लास्ट डेट 14 नवंबर है.

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के तहत पद आरक्षित किए गए हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस या बीयूएमएस की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही उनका नाम राज्य नर्सिंग काउंसिल या संबंधित प्रोफेशनल बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए.

उम्र सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी. यह भर्ती न केवल एक स्थायी नौकरी का अवसर देती है, बल्कि समाज की सेवा करने का भी मौका प्रदान करती है.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के ज्ञान और कौशल की जांच की जाएगी. परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल अंक भी 100 होंगे. यह परीक्षा मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी ताकि सभी उम्मीदवार इसे आसानी से समझ सकें.

सैलरी कितनी होगी?

अब बात सैलरी की करें तो चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 40,000 का वेतन मिलेगा. यह वेतन उन युवाओं के लिए आकर्षक है जो स्थायी और सम्मानजनक करियर की तलाश में हैं. इसके अलावा, उम्मीदवारों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा.



इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 1000, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और अनाथ उम्मीदवारों को 900 शुल्क देना होगा. एक्स-सर्विसमैन के लिए आवेदन पूरी तरह फ्री है.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट nhm.maharashtra.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें, अपनी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें, फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद आवेदन की एक प्रति डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें.





