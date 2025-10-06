दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 5346 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. लंबे समय से टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह शानदार मौका है. इच्छुक उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

इस भर्ती के माध्यम से दिल्ली सरकार के स्कूलों में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस जैसे विषयों के टीजीटी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इसके अलावा ड्रॉइंग और स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों पर भी भर्ती होगी. इस बार की वैकेंसी कुल 5346 पदों के लिए निकाली गई है. इनमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग सीटें तय की गई हैं. कुल मिलाकर यह भर्ती दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने के इच्छुक योग्य अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है.

जरूरी पात्रता?

भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही अभ्यर्थी ने बी.एड, इंटीग्रेटेड बी.एड या बी.एड-एम.एड कोर्स पूरा किया हो. इसके साथ ही सीटीईटी (CTET) परीक्षा पास करना भी आवश्यक है. यह शर्त केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर टीचर भर्ती के लिए जरूरी होती है.

आवेदन के समय अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी. पात्रता और अन्य जानकारी अभ्यर्थी डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना?

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी. यानी इन वर्गों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क है.

ऐसे होगा चयन

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी. परीक्षा में उम्मीदवारों से विषय से संबंधित सवालों के साथ सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति और शिक्षण विधियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी बाद में डीएसएसएसबी की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

कैसे करें अप्लाई?

आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है. सबसे पहले अभ्यर्थी को डीएसएसएसबी की वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाना होगा. वहां “New Registration” लिंक पर क्लिक कर अपनी जानकारी भरनी होगी. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें. फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट अपने पास रखें.

