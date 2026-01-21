वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक, ये है जेएनयू से निकले स्टूडेंट्स की लिस्ट

JNU से पढ़ाई करने वाले छात्रों में देश के मौजूदा शीर्ष मंत्री भी शामिल हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने JNU से इकोनॉमिक्स में एमए किया है. आज वह देश की आर्थिक नीतियों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की है. आज वह भारत की विदेश नीति को दुनिया के सामने मजबूती से रखते हैं. यह दिखाता है कि JNU की पढ़ाई छात्रों को वैश्विक सोच और गहरी समझ देती है.