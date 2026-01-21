हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षावित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक, ये है जेएनयू से निकले स्टूडेंट्स की लिस्ट

वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक, ये है जेएनयू से निकले स्टूडेंट्स की लिस्ट

JNU ने देश को ऐसे-ऐसे छात्र दिए हैं, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी भूमिका निभाई, मौजूदा समय में भी JNU के पूर्व छात्र देश और दुनिया में अहम पदों पर हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jan 2026 05:52 PM (IST)
JNU ने देश को ऐसे-ऐसे छात्र दिए हैं, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी भूमिका निभाई, मौजूदा समय में भी JNU के पूर्व छात्र देश और दुनिया में अहम पदों पर हैं.

JNU ने देश को ऐसे-ऐसे छात्र दिए हैं, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी भूमिका निभाई, मौजूदा समय में भी JNU के पूर्व छात्र देश और दुनिया में अहम पदों पर हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में...

1/6
JNU से पढ़ाई करने वाले छात्रों में देश के मौजूदा शीर्ष मंत्री भी शामिल हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने JNU से इकोनॉमिक्स में एमए किया है. आज वह देश की आर्थिक नीतियों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की है. आज वह भारत की विदेश नीति को दुनिया के सामने मजबूती से रखते हैं. यह दिखाता है कि JNU की पढ़ाई छात्रों को वैश्विक सोच और गहरी समझ देती है.
JNU से पढ़ाई करने वाले छात्रों में देश के मौजूदा शीर्ष मंत्री भी शामिल हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने JNU से इकोनॉमिक्स में एमए किया है. आज वह देश की आर्थिक नीतियों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने JNU से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की है. आज वह भारत की विदेश नीति को दुनिया के सामने मजबूती से रखते हैं. यह दिखाता है कि JNU की पढ़ाई छात्रों को वैश्विक सोच और गहरी समझ देती है.
2/6
JNU का छात्र राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है. सीताराम येचुरी, जो लंबे समय तक CPI(M) के महासचिव रहे, JNU के छात्र थे और छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुके थे. उनका 2024 में निधन हो गया. डी. राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव, ने भी JNU से पढ़ाई की और यहीं से राजनीति की समझ विकसित की, इन नेताओं ने दशकों तक भारतीय राजनीति को दिशा दी.
JNU का छात्र राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है. सीताराम येचुरी, जो लंबे समय तक CPI(M) के महासचिव रहे, JNU के छात्र थे और छात्रसंघ अध्यक्ष भी रह चुके थे. उनका 2024 में निधन हो गया. डी. राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव, ने भी JNU से पढ़ाई की और यहीं से राजनीति की समझ विकसित की, इन नेताओं ने दशकों तक भारतीय राजनीति को दिशा दी.
Published at : 21 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Jawaharlal Nehru University JNU INDIAN POLITICS ​​Jawaharlal Nehru University

शिक्षा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Silver-Gold Rate Increase: सोना-चांदी बढ़ती कीमतें देख खरीदने वालों के उड़े होश! | Romana Isar Khan
Chitra Tripathi : संगम स्नान और महासंग्राम! | Shankaracharya Controversy | Prayagraj Magh Mela
Noida Engineer Death: कैसे टूटी नाले की दीवार? फोरेंसिक टीम ने इंच-इंच नापा घटना स्थल| Yuvraj Mehta
धुरंधर की स्टोरी और उसमें अक्षय खन्ना का वायरल डांस, दोनों ने फिल्म को हिट कर दिया
Prayagraj Aircraft Crash: तकनीकी खराबी या बड़ी लापरवाही? प्रयागराज विमान हादसे का पूरा सच क्या! | UP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
राजस्थान
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
राजस्थान में दंगा प्रभावित क्षेत्र को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित करेगी भजनलाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
ट्रेंडिंग
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
21 हजार की नौकरी छोड़ करोड़ों कमा रहा ये शख्स, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर की कहानी हुई वायरल
हेल्थ
How Much Tea Is Safe: ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ठंड के मौसम में कितनी कप चाय सेहतमंद, जानें कब होने लगता है सेहत को नुकसान?
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Embed widget