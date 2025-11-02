स्पोर्ट्स कोटा के तहत BSF में 391 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 4 नवंबर

सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 391 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार बीएसएफ की ऑफिशल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



बीएसएफ भर्ती और योग्यता



इस भर्ती के तहत कुल 391 पदों को भरा जाएगा. इनमें से पुरुष उम्मीदवारों के लिए 197 पद और महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 194 पद आरक्षित किए गए हैं. इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या पदक जीता हो यह भी अनिवार्य है. वहीं इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट गए दी जाएगी. इसके अलावा आयु की गिनती 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी.



चयन प्रक्रिया और सैलरी



बीएसएफ की इस भर्ती के तहत चयन फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा. इस भर्ती के लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड मेल और बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं सिलेक्टेड उम्मीदवारों को लेवल 3 पे स्केल के तहत सैलरी मिलेगी. इन उम्मीदवारों की सैलरी 21,700 से 69,100 प्रति माह तक होगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अन्य भत्ते भी मिलेंगे. वहीं बीएसएफ की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले जनरल और ओबीसी के उम्मीदवारों को 159 रुपये फीस जमा करानी होगी, जबकि एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस में छूट दी गई है.



कैसे करें आवेदन?



स्टेप 1- बीएसएफ भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा.

स्टेप 2- इसके बाद होम पेज पर कांस्टेबल भर्ती का एड दिखाई देगा.

स्टेप 3- अब इस एड पर Apply Here पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल्स भरे.

स्टेप 4- डिटेल्स भरने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन की फीस जमा कराएं.

स्टेप 5- लास्ट में फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट अपने पास रख लें.

