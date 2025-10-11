हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नौकरी

BRO में निकली 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन

BRO में निकली 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन

BRO Recruitment 2025: सीमा सड़क संगठन (BRO) ने 542 पदों पर भर्ती का एलान किया है. जिसमें व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्ल्यू (पेंटर) और एमएसडब्ल्यू (GEN) शामिल हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Oct 2025 08:08 AM (IST)
देश की सीमाओं पर मजबूत सड़कों का निर्माण करने वाले सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation) ने युवाओं के लिए शानदार अवसर दिया है. संगठन ने 542 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो तकनीकी कामों में दक्ष हैं और देश सेवा का सपना देखते हैं.

इस भर्ती की प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन ऑफलाइन मोड में करना है. यानी फॉर्म भरने के बाद उसे निर्धारित पते पर डाक से भेजना होगा. इसलिए इच्छुक उम्मीदवार पहले से ही अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन समय पर भेजा जा सके.

वैकेंसी डिटेल्स

सीमा सड़क संगठन ने कुल 542 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें व्हीकल मैकेनिक के 324 पद, एमएसडब्ल्यू (पेंटर) के 12 पद, और एमएसडब्ल्यू (GEN) के 205 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित कार्यों का ज्ञान और अनुभव होना जरूरी है.

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास प्रमाणपत्र होना चाहिए. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई (ITI) की डिग्री होना आवश्यक है.

आयु सीमा

उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. सरकारी नियमों के तहत आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये रखा गया है. वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.

आवेदन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले BRO का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना होगा. उसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या निर्धारित प्रारूप में तैयार करें. फॉर्म भरते समय सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज – जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जन्म तिथि, पहचान पत्र और फोटो अटैच करें. फिर पूरा भरा हुआ फॉर्म डाक के माध्यम से कमांडेंट, GREF सेंटर, दिघी कैंप, पुणे, महाराष्ट्र - 411015 पर भेजना होगा.

Published at : 11 Oct 2025 08:08 AM (IST)
