बीपीएससी ने जारी किया शिक्षक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम?

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) का शेड्यूल जारी कर दिया है. यह परीक्षा 22 सितंबर 2026 से 27 सितंबर 2026 तक चलेगी, जिसका रिजल्ट नवंबर 2026 में घोषित किया जाएगा. इस भर्ती के तहत कुल 46595 पदों पर नियुक्तियां होंगी. यह खबर उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं.

बीपीएससी ने जारी किया संशोधित कैलेंडर

बता दें कि BPSC ने 17 फरवरी 2026 को अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया. इस कैलेंडर में TRE-4 को एक चरण वाली लिखित परीक्षा (Only Written) के तहत शामिल किया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा की तारीख 22 से 27 सितंबर 2026 बताई गई है. वहीं, नवंबर 2026 में रिजल्ट जारी होने की जानकारी दी है. फिलहाल, सभी तारीखें अस्थायी (tentative) हैं, लेकिन यह स्पष्ट संकेत है कि भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है.

किन टीचर्स के लिए हैं ये भर्तियां?

यह भर्ती प्राथमिक (कक्षा 1 से 5), मध्य (कक्षा 6 से 8), माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर के शिक्षकों के लिए है. ये पद शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में भरे जाएंगे. इतनी बड़ी संख्या में भर्ती से राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी. गौर करने वाली बात यह है कि बिहार काफी समय से शिक्षकों की कमी जूझ रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. इस भर्ती से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी.

यहां देखें बीपीएसी का पूरा कैलेंडर

क्यों अहम है TRE-4 भर्ती?

TRE-4 की यह भर्ती पिछले चरणों की तरह बेहद अहम है. पहले चरणों में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. अब चौथे चरण में भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है. BPSC ने कैलेंडर में अन्य कई परीक्षाओं की तारीखें भी दी हैं, जिनमें 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को होगी. हालांकि, TRE-4 सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यह शिक्षक पदों से जुड़ी है.

किन बातों का ध्यान रखें कैंडिडेट्स?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना (notification) का इंतजार करें. अधिसूचना में आवेदन की तारीख, योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और अन्य नियम बताए जाएंगे. माना जा रहा है कि इस भर्ती की अधिसूचना मार्च 2026 में जारी हो सकती है. आवेदन BPSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने होंगे. परीक्षा में सामान्य अध्ययन, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हो सकते हैं. स्तर के अनुसार सिलेबस अलग-अलग होगा.

