हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत

CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत

परीक्षाओं के संचालन के लिए 10वीं के लिए 8,074 और 12वीं के लिए 7,574 केंद्र बनाए गए हैं. 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं के एग्जाम 10 अप्रैल को समाप्त होंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Feb 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

देश के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत कर दी है. हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और अभिभावकों की हलचल देखने को मिली. आंकड़ों के मुताबिक इस सत्र में 43 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें लगभग 24 लाख छात्र और 19 लाख छात्राएं शामिल हैं. बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा, निगरानी और मूल्यांकन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया था.

10वीं-12वीं में छात्रों का बड़ा आंकड़ा, हजारों परीक्षा केंद्र सक्रिय

इस वर्ष 10वीं कक्षा में करीब 25 लाख और 12वीं में लगभग 18.5 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं. यदि लिंग आधारित आंकड़ों पर नजर डालें तो 10वीं में लगभग 14 लाख लड़के और 10.9 लाख लड़कियां परीक्षा दे रही हैं. वहीं 12वीं में 10.2 लाख छात्र और 8.3 लाख छात्राएं शामिल हो रही हैं.

परीक्षाओं के संचालन के लिए 10वीं के लिए 8,074 और 12वीं के लिए 7,574 केंद्र बनाए गए हैं. 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च तक चलेंगी, जबकि 12वीं के एग्जाम 10 अप्रैल को समाप्त होंगे. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजन को देखते हुए प्रशासनिक मशीनरी भी पूरी तरह सक्रिय है.

पहले ही दिन चुनौती, गणित से 10वीं की शुरुआत

परीक्षा कार्यक्रम में इस बार कुछ बदलाव भी देखने को मिले हैं. 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पहले ही दिन गणित का पेपर रखा गया है, जिसे आम तौर पर अपेक्षाकृत कठिन विषय माना जाता है. पहले यह पेपर बीच या अंतिम चरण में आयोजित होता था, लेकिन इस बार शेड्यूल में बदलाव किया गया है.

वहीं 12वीं के छात्रों के लिए शुरुआती दिन बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों की परीक्षा निर्धारित की गई है. परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड द्वारा पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और स्कूलों ने छात्रों को दिशा-निर्देश दे दिए हैं.

नियमों में सख्ती, समय और ड्रेस कोड पर विशेष जोर

बोर्ड ने परीक्षा अनुशासन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. परीक्षा केंद्र के गेट सुबह 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और इसके बाद पहुंचने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसलिए छात्रों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है.

ड्रेस कोड के तहत नियमित छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है. निजी अभ्यर्थियों को साधारण और हल्के रंग के कपड़े पहनने की अनुमति दी गई है.

कॉपी जांचने की नई व्यवस्था, डिजिटल मूल्यांकन की ओर कदम

इस बार 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. यानी कॉपियों को स्कैन कर शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हो सके.

10वीं के छात्रों को दोहरा मौका

इस सत्र की एक खास बात यह भी है कि 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में दो बार बैठने का अवसर दिया जा रहा है. इस कदम को छात्रों पर परीक्षा के दबाव को कम करने और बेहतर प्रदर्शन का मौका देने के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील, 17 फरवरी से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 17 Feb 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
CBSE Board Exam 2026 CBSE 10th 12th Exam Date CBSE Exam 18 February 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
शिक्षा
ये कोर्स कर लिए तो बिना JEE Main के मिलेगा IIT में एडमिशन, देख लें पूरी लिस्ट
ये कोर्स कर लिए तो बिना JEE Main के मिलेगा IIT में एडमिशन, देख लें पूरी लिस्ट
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: 17 फरवरी से शुरू हो रहे CBSE बोर्ड की परीक्षा, जानें समय, ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन
17 फरवरी से शुरू हो रहे CBSE बोर्ड की परीक्षा, जानें समय, ड्रेस कोड और जरूरी गाइडलाइन
शिक्षा
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
किन लोगों का नहीं बनता आधार कार्ड? जान लें काम की बात
ट्रेंडिंग
Video: कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget