बिहार, केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल समेत कुल 4128 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2025 से 5 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है. आयु सीमा पद और वर्ग के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें.

आयु सीमा

निषेध और मोबाइल दस्ता कॉन्स्टेबल के लिए सामान्य पुरुष की अधिकतम आयु 25 वर्ष, ओबीसी/ईबीसी पुरुष 27 वर्ष, ओबीसी/ईबीसी महिला 28 वर्ष और एससी/एसटी पुरुष व महिला 30 वर्ष निर्धारित की गई है. जेल वार्डर पद के लिए सामान्य पुरुष की आयु 23 वर्ष, ओबीसी/ईबीसी पुरुष 25 वर्ष, ओबीसी/ईबीसी महिला 26 वर्ष और एससी/एसटी पुरुष व महिला 28 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, अंकगणित और भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके बाद पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवार की फिटनेस का मूल्यांकन होगा. अंतिम चरण में पीएसटी यानी शारीरिक माप परीक्षा होगी, जिसमें ऊंचाई, वजन और सीने का माप लिया जाएगा.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा.

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य निर्धारित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

कैसे करें आवेदन

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर आवेदन लिंक पर क्लिक करके व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता भरनी होगी. इसके बाद दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट लेना न भूलें.

