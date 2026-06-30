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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUP पुलिस SI PET 2026 दौड़ के दौरान युवती समेत 10 अभ्यर्थी बेहोश, मची अफरा-तफरी

UP पुलिस SI PET 2026 दौड़ के दौरान युवती समेत 10 अभ्यर्थी बेहोश, मची अफरा-तफरी

यूपी में पुलिस दरोगा भर्ती 2026 की फिजिकल टेस्ट के एक दिन पहले गाजियाबाद में युवती समेत 10 अभ्यर्थी बेहोश हो गए. इस घटना के बाद भर्ती परीक्षाओं में स्वास्थ्य सुरक्षा और तैयारी को लेकर फिर से सवाल खड़ा हो गया है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 30 Jun 2026 12:11 PM (IST)
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सरकारी नौकरी के लिए की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल टेस्ट भी उतना ही जरूरी होता है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाली SI भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट के पहले ही गाजियाबाद में एक युवती सहित 10 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की घटना ने भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों की आगे के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी.

गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी परिसर में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा  (PET) के दौरान दौड़ पूरी करते समय एक युवती सहित 10 अभ्यर्थी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े.मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत सभी को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

दो उम्मीदवारों को किया रेफर

डॉक्टरों के इलाज के बाद  दो उम्मीदवारों की हालत को देखते हुए बेहतर  ट्रीटमेंट के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया. वहीं अन्य अभ्यर्थियों की हालत सामान्य मिलने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. समय रहते चिकित्सा सुविधा मिलने से सभी को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई.

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हजारों पदों पर चल रही भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से उपनिरीक्षक (SI) के 4,543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है.गाजियाबाद केंद्र पर पहले दिन कुल 565 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें 164 महिला उम्मीदवार भी शामिल थीं.

अभ्यर्थीयों को दी गयी चेतावनी

पुलिस भर्ती हो या सेना में सेवा उम्मीदवार को शारीरिक टेस्ट परीक्षा का सामना करना हो होता है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले नियमित दौड़ का अभ्यास करना चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. बिना तैयारी के सीधे शारीरिक परीक्षा में शामिल होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Education JOB Police SI Recruitment 2026 UP Police Daroga Bharti
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