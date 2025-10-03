हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीAIIMS में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, 60 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी, ऐसे करें आवेदन

AIIMS में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, 60 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी, ऐसे करें आवेदन

एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के 73 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर 2025 है और योग्यता के लिए मेडिकल में PG डिग्री जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 03 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती जारी की है इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर के अपनी सपने को पूरा कर सकते हैं. अगर आप डॉक्टर हैं और एम्स  में काम करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए शानदार मौका आया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है कुल 73 पदों पर यह भर्ती की जा रही है आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कुल 73 पदों में से अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण भी तय किया गया है इनमें सामान्य वर्ग के 20 पद,ओबीसी के  23 पद,एससी के 14 पद, और एसटी के 08 पद,ईडब्ल्यूएस के 08 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 67700 रुपये वेतन मिलेगा यानी स्थायी और सम्मानजनक नौकरी के साथ-साथ अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी.

योग्यता

आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल में पोस्टग्रेजुएट (PG) डिग्री हासिल की हो इसके अलावा, नियुक्ति से पहले उम्मीदवार का नाम NMC, MCI, MMC या DCI में पंजीकृत होना चाहिए.

उम्र सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र 45 साल रखी गई है हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी दी जाएगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी.

यह भी पढ़ें  - DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने के लिए फीस भी देनी होगी. जनरल, ओबीसी, और EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये,SC और ST उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये देने होंगे.

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा.
  • अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए.
  • इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें.
  • अंत में आप आगे के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए.

    यह भी पढ़ें  - आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं इसे डाउनलोड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 03 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Medical Jobs JObs AIIMS Jobs AIIMS Nagpur Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत, UNSC से मिली मंजूरी, पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
शिक्षा
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
मैच में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वालों को कितनी मिलती है सैलरी, जानें कैसे होता है सेलेक्शन?
ट्रेंडिंग
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
चाचा उम्र का लिहाज करो! छत पर चाची संग बूढ़े चाचा ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget