AIIMS में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, 60 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी, ऐसे करें आवेदन

एम्स नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती जारी की है इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर के अपनी सपने को पूरा कर सकते हैं. अगर आप डॉक्टर हैं और एम्स में काम करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए शानदार मौका आया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है कुल 73 पदों पर यह भर्ती की जा रही है आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कुल 73 पदों में से अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण भी तय किया गया है इनमें सामान्य वर्ग के 20 पद,ओबीसी के 23 पद,एससी के 14 पद, और एसटी के 08 पद,ईडब्ल्यूएस के 08 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 67700 रुपये वेतन मिलेगा यानी स्थायी और सम्मानजनक नौकरी के साथ-साथ अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी.

योग्यता

आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल में पोस्टग्रेजुएट (PG) डिग्री हासिल की हो इसके अलावा, नियुक्ति से पहले उम्मीदवार का नाम NMC, MCI, MMC या DCI में पंजीकृत होना चाहिए.

उम्र सीमा



इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम उम्र 45 साल रखी गई है हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी दी जाएगी. SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी.



यह भी पढ़ें - DDA Patwari Recruitment 2025: DDA करेगा पटवारी के पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; जानें कब से कर पाएंगे अप्लाई

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने के लिए फीस भी देनी होगी. जनरल, ओबीसी, और EWS उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये,SC और ST उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये देने होंगे.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट aiimsnagpur.edu.in पर जाना होगा.

इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा.

अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा.

अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए.

इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें.

अंत में आप आगे के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए.



यह भी पढ़ें - आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं इसे डाउनलोड

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI