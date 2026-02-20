अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, अब 1 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. देश की सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित फोर्स में करियर बनाने का सुनहरा मौका अग्निवीर भर्ती 2026 के जरिए मिल रहा है. भारतीय सेना ने इस बार अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और देश के अलग-अलग भर्ती केंद्रों में युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस बार भर्ती के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जो ज्यादा युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का अवसर देंगे. अगर आप भी भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करना है, किन नियमों में बदलाव किए गए हैं, उम्र सीमा क्या है और शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है.

अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए उम्र सीमा में बदलाव

भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए उम्र सीमा में बड़ा बदलाव किया है. लंबे समय से कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे कि अग्निवीर भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाई जाए. पहले उम्र सीमा 21 साल थी, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया है यानी अब 17½ साल से लेकर 22 साल तक के युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह उम्र सीमा 1 जुलाई 2026 के आधार पर गणना की जाएगी. इसके अनुसार, कैंडिडेट का जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए.

अग्निवीर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता

1. अग्निवीर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यताएं भर्ती के प्रकार के अनुसार अलग-अलग रखी गई हैं. अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD) के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें कम से कम 45 प्रतिशत अंक और हर विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक जरूरी हैं.

2. अग्निवीर टेक्निकल के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हों.

3. अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर में भी 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत अंक पूरे परीक्षा में और इंग्लिश व मैथ्स/अकाउंट्स में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए.

4. अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 8वीं या 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिसमें हर विषय में 33 प्रतिशत अंक होना जरूरी है.

5. विमेन मिलिट्री पुलिस (GD) के लिए 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें कम से कम 45 प्रतिशत अंक हों.

6. सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है.

अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2026 रखी गई है. इसलिए अगर आप भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और अपने करियर की दिशा बदलें.

