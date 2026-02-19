हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

कब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

सार्वजनिक परीक्षाओं को लेकर एक जरूरी सूचना जारी की है. इस सूचना में परीक्षा की तारीखों से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने तक की पूरी जानकारी दी गई है. अगर आप भी एसएससी परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Feb 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश में पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए एसएससी परीक्षा बहुत जरूरी होती है. यह परीक्षा छात्रों के स्कूल जीवन का एक बड़ा पड़ाव मानी जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के सरकारी परीक्षा निदेशालय ने मार्च 2026 में होने वाली एसएससी (Secondary School Certificate) सार्वजनिक परीक्षाओं को लेकर एक जरूरी सूचना जारी की है. इस सूचना में परीक्षा की तारीखों से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने तक की पूरी जानकारी दी गई है. अगर आप भी एसएससी परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं, तो आइए जानते हैं कि SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका क्या है. 

कब होंगी SSC परीक्षाएं 2026?

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, एसएससी सार्वजनिक परीक्षाएं 16 मार्च 2026 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. इस बार एक नई व्यवस्था भी की गई है. पहली बार छात्रों का नामांकन डेटा यूडीआईएसई (UDISE) पोर्टल के माध्यम से लिया गया है. इससे छात्रों की जानकारी को सही और व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया गया है. 

SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

एसएससी परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड (जिसे हॉल टिकट भी कहा जाता है) मार्च 2026 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है. एक बार जारी होने के बाद छात्र अपना हॉल टिकट आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. 

एडमिट कार्ड कहां-कहां से मिलेगा?

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, छात्र और स्कूल निम्न माध्यमों से भी हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे. स्कूल लॉगिन के माध्यम से, LEAP ऐप और व्हाट्सएप गवर्नेंस प्लेटफॉर्म (माना मित्रा) इससे छात्रों को हॉल टिकट प्राप्त करने में आसानी होगी. 

स्कूलों के लिए जरूरी गाइड लाइन

सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिप्स को खास गाइड लाइन दी हैं कि वे छात्रों के हॉल टिकट में दी गई जानकारी को ध्यान से जांचें.  उपनाम (Surname), छात्र का पूरा नाम और जन्म तिथि  का विशेष रूप से सत्यापन करना जरूरी है. इन जानकारियों की जांच स्कूल के रिकॉर्ड से मिलान करके की जानी चाहिए. अगर किसी छात्र की जानकारी में गलती पाई जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 31 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक यूडीआईएसई पोर्टल पर सुधार की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

SSC हॉल टिकट 2026 कैसे डाउनलोड करें? 

1. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र बीएसईएपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 

2. SSC Public Examination March 2026 Hall Ticket लिंक पर क्लिक करें. 

3. मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि या पंजीकरण संख्या दर्ज करें. 

4. सबमिट बटन पर क्लिक करें. 

5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और साफ प्रिंट निकाल लें. छात्रों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा खत्म होने तक अपने हॉल टिकट की प्रिंट कॉपी संभालकर रखें. 

यह भी पढ़ें - India AI समिट में रोबोडॉग विवाद के बाद चर्चा में आईं नेहा सिंह, जानिए कौन हैं गैलगोटियास यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Feb 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
SSC Exam 2026 SSC Admit Card 2026 SSC Hall Ticket 2026 SSC Exam Date 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
कब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका
कब तक जारी होगा SSC एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका
शिक्षा
10वीं पास करते ही जरूर करें ये टेक्निकल कोर्स, फ्यूचर में होगा इतना फायदा
10वीं पास करते ही जरूर करें ये टेक्निकल कोर्स, फ्यूचर में होगा इतना फायदा
शिक्षा
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
शिक्षा
आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स
आधार में नौकरी का बड़ा मौका, CSC ने सुपरवाइजर और ऑपरेटर की भर्ती निकाली, जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
बिहार
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
इंडिया
UP Politics: पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
शिक्षा
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget