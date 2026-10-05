ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJNU से किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं नेहा बोरा, पढ़ें उनकी पूरी कहानी

JNU से किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं नेहा बोरा, पढ़ें उनकी पूरी कहानी

JNU की छात्र राजनीति और आंदोलनों से अपनी खास पहचान बनाने वाली नेहा बोरा इन दिनों काफी चर्चा में हैं, जानें कैंपस में उनकी पढ़ाई और इस मुकाम तक पहुंचने का पूरा सफर.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Oct 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन काे नेहा बोरा लीड कर रही हैं. पुलिस ने उनकी झड़प और शानदार भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इससे पहले भी जब कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्र आंदोलन को लीड किया तब भी नेहा बोरा लाइमलाइट में रहीं. उन्होंने 23 दिन की भूख हड़ताल की थी. 

नेहा बोरा की प्रसिद्धि का आलम यह है कि खुद राहुल गांधी भी उनके साथ प्रेस वार्ता कर चुके हैं. ऐसे में बहुत से लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. वह कौन हैं, कहां की रहने वाली हैं और JNU में किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं... 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
DSSSB ने निकाली नई भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
DSSSB ने निकाली नई भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
शिक्षा
गेट 2027 के लिए आज आखिरी मौका, रात तक भर दें आवेदन फॉर्म
गेट 2027 के लिए आज आखिरी मौका, रात तक भर दें आवेदन फॉर्म
शिक्षा
उत्तराखंड में 10 शिक्षक बर्खास्त, फर्जी डॉक्यूमेंट से कर रहे थे नौकरी
उत्तराखंड में 10 शिक्षक बर्खास्त, फर्जी डॉक्यूमेंट से कर रहे थे नौकरी
शिक्षा
CUET UG का पैटर्न बदलने की तैयारी में NTA, घट सकती है सवालों की संख्या
CUET UG का पैटर्न बदलने की तैयारी में NTA, घट सकती है सवालों की संख्या

JNU की रिसर्च स्कॉलर हैं नेहा बोरा

नेहा बोरा JNU के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से थिएटर और परफोर्मेंस स्टडीज में Ph.D कर रही हैं. एक सैन्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली नेहा ने रंगमंच से लेकर छात्र राजनीति तक के पद तक का सफर तय किया है. हाल ही में NEET परीक्षा विवाद और पेपर लीक मामलों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर की गई उनकी 23 दिनों की भूख हड़ताल ने उन्हें राष्ट्रिय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था.  

शुरुआती जीवन और शिक्षा

नेहा बोरा मूल रूप से उत्तराखंड के खटीमा की रहने वाली हैं. उनके पिता भारतीय सेना में थे, जिसके कारण उनका बचपन देश के अलग-अलग शहरों में बीता. उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली आ गईं, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर डॉ. बी. आर. आंबेडकर यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की. 

थिएटर से शुरू हुआ सफर 

नेहा बोरा की पहचान सिर्फ एक छात्र नेता के रूप में नहीं है, बल्कि वह एक कुशल थिएटर कलाकार भी हैं. कॉलेज के दिनों में वह संगवारी नाम के एक थिएटर ग्रुप से जुड़ी थीं. नुक्कड़ नाटकों और रंगमंच के जरिे उन्होंने समाज की जमीनी समस्याओं को करीब से देखा. इसी कला और अभिनय ने उन्हें अपनी बात को जनता के सामने रखने का हौसला दिया. 

यह भी पढ़ें: UPSC में 3 बार फेल, 8 साल नौकरी नहीं, फिर मिला 17 लाख का पैकेज

छात्र राजनीति में बड़ी पहचान

जेएनयू में कदम रखने के बाद नेहा बोरा वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA से जुड़ गईं. अपनी मजबूत वैचारिक समझ और भाषण शैली के दम पर वह जल्द ही संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गईं. उन्होंने शिक्षा के निजीकरण, फीस बढ़ोतरी, छात्रावास की समस्याओं और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई है.

यह भी पढ़ें: UP Special TET रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी मौका, जल्द करें आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Neha Bora Neha Bora JNU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
DSSSB ने निकाली नई भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
DSSSB ने निकाली नई भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
शिक्षा
गेट 2027 के लिए आज आखिरी मौका, रात तक भर दें आवेदन फॉर्म
गेट 2027 के लिए आज आखिरी मौका, रात तक भर दें आवेदन फॉर्म
शिक्षा
उत्तराखंड में 10 शिक्षक बर्खास्त, फर्जी डॉक्यूमेंट से कर रहे थे नौकरी
उत्तराखंड में 10 शिक्षक बर्खास्त, फर्जी डॉक्यूमेंट से कर रहे थे नौकरी
शिक्षा
CUET UG का पैटर्न बदलने की तैयारी में NTA, घट सकती है सवालों की संख्या
CUET UG का पैटर्न बदलने की तैयारी में NTA, घट सकती है सवालों की संख्या
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
ऑटो
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget