UP Special TET रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी मौका, जल्द करें आवेदन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC द्वारा आयोजित की जा रही Special TET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का समय आज समाप्त होने वाला है. आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक, इस प्रतिष्ठित पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2026 तय की गई है.

ऐसे में जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक किसी कारणवश अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे बिना समय गंवाए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर सकते हैं. राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है.

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए परीक्षा के नियम

इस परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दो अलग-अलग स्तरों के पेपर आयोजित किए जाते हैं. उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर-1 प्राथमिक स्तर के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही जो अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, वे पेपर-2 उच्च प्राथमिक स्तर के लिए फॉर्म भर सकते हैं. उम्मीदवार अपनी इच्छा और निर्धारित योग्यताओं के अनुसार किसी एक पेपर या फिर दोनों पेपरों में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं.

अलग-अलग पेपर के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

प्राथमिक स्तर पेपर-1 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का न्यूनतम अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास होने के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा D.El.Ed होना अनिवार्य है. इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ दो साल का डिप्लोमा या 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन और B.Ed करने वाले अभ्यर्थी भी इसके पात्र माने गए हैं.

वहीं दूसरी ओर, पेपर-2 के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना आवश्यक है. सीनियर सेकेंडरी के साथ चार साल का B.El.Ed करने वाले छात्र भी इस परीक्षा के नियमों के तहत आवेदन करने के योग्य माने गए हैं.

आवेदन शुल्क और वन टाइम रजिस्ट्रेशन

जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से ही OTR क्रेडेंशियल मौजूद हैं, वे सीधे अपने पुराने विवरण का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं. इसके साथ ही श्रेणी के आधार पर आवेदन शुल्क भी अलग-अलग तय किया गया है. सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित है. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए यह शुल्क 500 रुपये है, जबकि दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 300 रुपये का शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.

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परीक्षा का पैटर्न और महत्वपूर्ण तारीखें

इस पात्रता परीक्षा के दोनों ही पेपरों में कुल 150 MCQs पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंकों के होंगे. इस परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को दो घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और सबसे राहत की बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. पेपर-1 में बाल विकास, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.

परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है. आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, 8 अक्टूबर को फॉर्म सुधार की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद 1 नवंबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और मुख्य परीक्षा का आयोजन 3 नवंबर 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा.

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