हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main Topper Success Story: छठवीं से ही तैयारी और जमकर खेला क्रिकेट, पढ़ें JEE Main टॉपर श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्टोरी

JEE Main Topper Success Story: छठवीं से ही तैयारी और जमकर खेला क्रिकेट, पढ़ें JEE Main टॉपर श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्टोरी

Shreyas Mishra: श्रेयस का परिवार मूल रूप से ओडिशा से ताल्लुक रखता है. बेहतर अवसरों की तलाश में उनके पिता सुमंत मिश्रा कई वर्ष पहले दिल्ली आ बसे थे. आज वे साइबर सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Feb 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजों ने इस बार राजधानी दिल्ली को खास वजह से सुर्खियों में ला दिया है. JEE Main 2026 के परिणाम जारी होते ही 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले 12 छात्रों की सूची सामने आई, जिनमें दिल्ली के श्रेयस मिश्रा का नाम प्रमुखता से उभरा है. 13 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के बीच श्रेयस ने शीर्ष स्थान पाकर न केवल परिवार बल्कि पूरे शहर का मान बढ़ाया है.

13 लाख उम्मीदवारों के बीच 12 परफेक्ट स्कोरर

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परिणाम के साथ परसेंटाइल स्कोर भी सार्वजनिक किए हैं. इस साल कुल 12 अभ्यर्थियों ने 100 परसेंटाइल हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है. प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी थी कि एक-एक अंक के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. ऐसे माहौल में श्रेयस मिश्रा का नाम दिल्ली के इकलौते टॉपर के रूप में सामने आया है, जो छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.

ओडिशा से दिल्ली तक, परिवार की संघर्षभरी यात्रा

श्रेयस का परिवार मूल रूप से ओडिशा से ताल्लुक रखता है. बेहतर अवसरों की तलाश में उनके पिता सुमंत मिश्रा कई वर्ष पहले दिल्ली आ बसे थे. आज वे साइबर सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. उनकी मां एक निजी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं. वर्तमान में परिवार नोएडा एक्सटेंशन में रहता है, जहां से श्रेयस ने अपनी तैयारी को नई दिशा दी.

बचपन की जिज्ञासा बनी सबसे बड़ी ताकत

एक साक्षात्कार में श्रेयस ने बताया कि उनकी सफलता अचानक नहीं आई है. उन्होंने स्कूल के शुरुआती वर्षों से ही पढ़ाई को व्यवस्थित ढंग से अपनाया. पांचवीं कक्षा से ही हर विषय को लेकर उनके मन में सवाल उठते थे और वे उनके उत्तर खोजने की कोशिश करते थे. यही आदत धीरे-धीरे गहरी समझ में बदली और आज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की कठिन परीक्षाओं में से एक में शत-प्रतिशत अंक हासिल कर मिसाल कायम कर दी.

छठी कक्षा से शुरू हुआ मिशन JEE

अशोक विहार स्थित कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल के छात्र श्रेयस ने खुलासा किया कि उन्होंने छठी कक्षा से ही JEE की दिशा में तैयारी शुरू कर दी थी. वे प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक अध्ययन करते थे. हालांकि उन्होंने खुद को पूरी तरह किताबों तक सीमित नहीं रखा. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वे क्रिकेट खेलते और संगीत सुनते थे. उनका मानना है कि अनुशासन और निरंतरता ही किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की असली कुंजी है.

सफलता का मंत्र, निरंतरता और संतुलन

श्रेयस की कहानी बताती है कि लंबी तैयारी, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर शुरुआत सही समय पर हो और मेहनत में स्थिरता हो तो असंभव भी संभव बन सकता है. JEE Main 2026 के इस परिणाम ने लाखों छात्रों को यह संदेश दिया है कि सपनों को सच करने के लिए धैर्य और समर्पण सबसे जरूरी हैं.

ये भी पढ़ें: कौन हैं वे 12 धुरंधर, जिन्हें JEE रिजल्ट में मिले 100 पर्सेंटाइल, टॉपर्स में कौन-सा राज्य आगे?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 17 Feb 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
JEE (Main) JEE Main Session 1 Result Shreyas Mishra 100 Percentile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
JEE Main Topper Success Story: छठवीं से ही तैयारी और जमकर खेला क्रिकेट, पढ़ें JEE Main टॉपर श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्टोरी
छठवीं से ही तैयारी और जमकर खेला क्रिकेट, पढ़ें JEE Main टॉपर श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्टोरी
शिक्षा
BOB Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में 419 पदों पर आवेदन का अंतिम मौका,जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई ?
बैंक ऑफ बड़ौदा में 419 पदों पर आवेदन का अंतिम मौका,जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई ?
शिक्षा
JEE Main 2026 Result: कौन हैं वे 12 धुरंधर, जिन्हें JEE रिजल्ट में मिले 100 पर्सेंटाइल, टॉपर्स में कौन-सा राज्य आगे?
कौन हैं वे 12 धुरंधर, जिन्हें JEE रिजल्ट में मिले 100 पर्सेंटाइल, टॉपर्स में कौन-सा राज्य आगे?
शिक्षा
AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
बिहार
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
जनरल नॉलेज
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget