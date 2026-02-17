हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
JEE Main 2026 Result: कौन हैं वे 12 धुरंधर, जिन्हें JEE रिजल्ट में मिले 100 पर्सेंटाइल, टॉपर्स में कौन-सा राज्य आगे?

जेईई मेंस 2026 में 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं. टॉपर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजस्थान से हैं. खास बात यह है कि 100 पर्सेंटाइल पाने वालों में कोई भी छात्रा शामिल नहीं है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Feb 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार परीक्षा में 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं. वहीं आपको बता दें कि टॉपर्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार राजस्थान से हैं. इसके अलावा खास बात यह है कि 100 पर्सेंटाइल पाने वालों में कोई भी छात्रा शामिल नहीं है, सभी 12 लड़कों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए हैं. 

13 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा 

आंकड़ों के अनुसार इस बार जेईई मेंस के लिए 13,55,293 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें 4,67,817 महिला और 8,87,476 पुरुष अभ्यर्थी थे. वहीं  परीक्षा में 113,04,653 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें 8,55,085 लड़के और 4,49,568 लड़कियां थी. वहीं कुल उपस्थिति 96.26 प्रतिशत रही. इसके अलावा  सेशन-1 में 12 उम्मीदवारों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए है, जिनमें राजस्थान से सबसे ज्यादा टॉपर्स होने की वजह से राज्य इस बार टॉपर्स लिस्ट में आगे रहा.

इन 12 छात्रों को मिले 100 पर्सेंटाइल

1. श्रेयस मिश्रा- दिल्ली (एनसीटी)
2. नरेंद्रबाबू गारी महिथ- आंध्र प्रदेश
3. शुभम कुमार- बिहार
4. कबीर छिल्लर- राजस्थान
5. चिरंजीब कर- राजस्थान
6. भावेश पात्रा- ओडिशा
7. अनय जैन- हरियाणा
8. अर्नव गौतम- राजस्थान
9. पसाला मोहिथ- आंध्र प्रदेश
10. माधव विराडिया- महाराष्ट्र
11. पुरोहित निमय-  गुजरात
12. विवान शरद माहेश्वरी- तेलंगाना

लड़कियों में हरियाणा की आशी ग्रेवाल रहीं टॉपर 

जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट में 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले 12 छात्रों में एक भी लड़की शामिल नहीं है. हालांकि लड़कियों में हरियाणा की आशी ग्रेवाल ने 99.9969766 पर्सेंटाइल के साथ टॉप किया है. वहीं आपको बता दें कि एनटीए की ओर से फिलहाल केवल पर्सेंटाइल जारी किया गया है. फाइनल ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक अप्रैल में होने वाले सेशन-2 के परिणाम आने के बाद घोषित की जाएगी. वहीं जो उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड से संतुष्ट नहीं है, वह अप्रैल सत्र में दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. इसके अलावा अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय दोनों सत्रों में से बेहतर स्कोर को माना जाएगा. सेशन-2 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है, जबकि परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित होगी. 

कैसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड?

जेईई मेंस 2026 की सेशन-1 की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in  पर जाएं. इसके बाद  एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या फिर बर्थ डेट डालकर लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर स्कोर कार्ड दिखाई देगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं. 

Read
Published at : 17 Feb 2026 12:27 PM (IST)
