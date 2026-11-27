नवोदय विद्यालय समिति की ओर से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कल यानी शनिवार 28 नवंबर 2026 को आयोजित होगी. यह प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर ली जाएगी, जिसका समय सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक निर्धारित है.

समिति ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए थे. वहीं ज्यादातर बच्चे पहली बार किसी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इसलिए केंद्र पर किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए पेरेंट्स और बच्चों को रिपोर्टिंग समय, जरूरी डॉक्यूमेंट और ओएमआर शीट से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है.

परीक्षा का समय और रिपोर्टिंग टाइम

कल यानी 28 नवंबर को यह परीक्षा देश भर के अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं परीक्षा कक्ष में बैठने का अंतिम समय सुबह 11:00 बताया गया है. इसके बाद देर से आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा. वहीं परीक्षा शुरू होने का समय 11:30 हैं. इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अतिरिक्त 40 मिनट का समय मिलेगा और रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख मार्च-अप्रैल 2027 बताई गई है.

परीक्षा में कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं?

परीक्षा देने जाने वाले छात्र प्रवेश पत्र का साफ प्रिंट आउट साथ रखें और उस पर छात्र का नाम, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग समय पहले ही जांच लें. वहीं पहचान वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार का आधार कार्ड या सरकार की ओर से जारी कोई दूसरा वैध पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है. अगर रजिस्ट्रेशन के समय आधार के स्थान पर माता-पिता का सरकार की ओर से अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया गया था, तो उसे साथ लेकर जाए. परीक्षा केंद्र पर वीक्षक की ओर से एडमिट कार्ड की तस्वीर का मिलान छात्र से किया जाएगा. अगर एडमिट कार्ड की फोटो में कोई गलती हो तो तुरंत संबंधित जेएनवी प्राचार्य से कांटेक्ट करें.

ड्रेस कोड और केंद्र के नियम

आधिकारिक नोटिस में कोई अलग ड्रेस कोड तय नहीं है. बच्चे मौसम के अनुकूल साधारण, आरामदायक कपड़े और जूते-चप्पल पहनकर जा सकते हैं. वहीं परीक्षा के दौरान हर 30 मिनट बाद घंटी बजाई जाएगी और निर्धारित समय पूरा होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

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ओएमआर शीट भरने के नियम

ओएमआर शीट पर गोले भरने के लिए केवल नीले या काले बाॅल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें. पेंसिल, जेल पेन, रबर, व्हाइटनर या करेक्शन फ्लूइड का प्रयोग सख्त वर्जित हैं. वहीं प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही ऑप्शन का गोला पूरी तरह गहरा भरें. अधूरा गोला भरने या किसी एक से ज्यादा गोला भरने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा. एक बार भर गया उत्तर बदला या काटा नहीं जा सकता. वहीं प्रश्न पुस्तिका मिलने पर जांच ले कि उस पर छपे नंबर ओएमआर शीट के नंबर से मेल खाता है या नहीं और प्रश्न पत्र उसी भाषा में है, जिसे आवेदन फाॅर्म में चुना गया था. कोई अंतर होने पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसकी जानकारी देकर प्रश्न पुस्तिका बदल लें.

किन चीजों को केंद्र पर ले जाने पर रोक?

परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किताबें, नोटबुक, लिखित नोटिस, अनावश्यक सामान वाला पेंसिल बॉक्स, इरेजर और व्हाइटनर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

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