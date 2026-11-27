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UPPCS 2025 का प्रीलिम्स रिजल्ट रद्द, दोबारा होंगे मेंस और इंटरव्यू
UPPCS रिजल्ट 2025 की परीक्षा पर को लेकर बड़ा फैसला आया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UPPCS 2025 का रिजल्ट रद्द कर दिया है. वहीं हाई कोर्ट ने यूपीपीसीएस 2025 की पूरी चयन प्रक्रिया दोबारा करने का आदेश जारी किया है.
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