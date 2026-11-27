उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के 17,735 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बहुत कम समय बचा है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन (UPESSC) आयोग की ओर से निकाली गई इस बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल यानी 28 नवंबर है. पहले आवेदन की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 थी, हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद इसे बढ़ाकर अब 28 नवंबर 2026 कर दिया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार किए बिना इन 17,735 पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें.

भर्ती में हुआ अहम बदलाव

इस भर्ती में एक अहम बदलाव भी किया गया है. 26 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के तहत अब ग्रेजुएशन के बाद किसी एकल विषय में कम से कम 2 साल का ऐसा डिग्री कोर्स करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिसे ग्रेजुएशन डिग्री या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त है. ऐसे उम्मीदवारों को भी 28 नवंबर तक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है.

वि0 सं0 07/2026 TGT सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित एकल विषय में दो वर्ष अवधि के डिग्री पाठ्यक्रम धारक, स्नातक डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त तथा न्यूनतम अहर्ता संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति https://t.co/DZJta7z1gQ — UPESSC (@upesscprayagraj) November 26, 2026

हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुए बदलाव

हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने साफ किया कि जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद किसी एकल विषय में कम से कम 2 साल का ऐसा डिग्री कोर्स पूरा किया, जिसे ग्रेजुएशन के समकक्ष मान्यता मिली हो, वह आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक मांगे गए हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर 45 प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयोग ने साफ किया कि इस नए प्रावधान के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन और चयन पूरी तरह प्रोविजनल रहेगा, जिनके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और अंतिम चयन हाई कोर्ट में विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.

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कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं जरूरी?

संबंधित विषय में निर्धारित विषय संयोजन और न्यूनतम अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्रोग्राम से बीएड अनिवार्य है. इसके अलावा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए-बीएड, बीएससी-बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्य किया गया है. कक्षा 6 से 8 के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत जरूरी है. वहीं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in. पर जाएं.

अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें और अपने लॉगिन डिटेल से लॉगिन करें.

इसके बाद भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करें.

अब आवेदन फाॅर्म खोलें और इसमें जरूरी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.

इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब सभी डिटेल को चेक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें.

लास्ट में कंफर्मेशन पेज व रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

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