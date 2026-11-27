Kashmir School Winter Vacation 2026: देश भर में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है. वहीं सर्दियां शुरू होने के साथ ही अलग-अलग राज्य अपने राज्य के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन की घोषणा कर रहे हैं. इसी चरण में अब देश के सबसे ठंडे इलाके यानी कश्मीर डिविजन को लेकर भी ऐलान हो गया है. कश्मीर डिविजन के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और पेरेंट्स के लिए यह ऐलान किया गया है. दरअसल स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर ने आज यानी 27 नवंबर को हायर सेकेंडरी स्तर के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए सर्दियों की छुट्टियों के शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा कर दी है.

सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी आदेश संख्या 476- DSEK of 2026 के तहत प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्रों की छुट्टियां 30 नवंबर 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगी. वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सर्दियों की छुट्टियां 14 दिसंबर 2026 से शुरू होगी और 22 फरवरी 2027 को समाप्त होगी.

कश्मीर में सर्दियों की छुट्टियां का शेड्यूल

क्लास छुट्टियां शुरू होने की तारीख छुट्टियां समाप्त होने की तारीख

प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक 30 नवंबर 2026 28 फरवरी 2027

कक्षा 9वीं से 12वीं तक 14 दिसंबर 2026 22 फरवरी 2027

आपको बता दें कि यह आदेश कश्मीर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में समान रूप से लागू होगा.

ये भी पढ़ें- उत्तराखंड पुलिस में निकली 200 पदों पर भर्ती, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

टीचर्स और स्कूलों के लिए जारी हुए निर्देश

स्कूल निदेशालय शिक्षा निदेशालय कश्मीर में छुट्टियों की तारीखों के साथ शिक्षण स्टाफ और संस्थान प्रमुखों के लिए भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें छुट्टियों की अवधि के दौरान सभी टीचिंग फैकल्टी किसी भी प्रकार की शैक्षणिक या अकेडमिक गतिविधि के लिए उपलब्ध रहेंगे. वहीं सभी शिक्षकों को विद्यालय वापस खुलने की निर्धारित तारीख से 4 दिन पहले अपने-अपने संबंधित स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा. ताकि शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी की जा सके. इसके अलावा निदेशालय ने साफ किया है कि किसी भी संस्थान प्रमुख या शिक्षण स्टाफ की ओर से निर्धारित शेड्यूल और निर्धारित निर्देशों के पालन में कोई लापरवाही या उल्लंघन किए जाने पर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-यूपी TGT के लिए लास्ट चांस, 17735 पदों पर कल तक करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI