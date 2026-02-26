दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में नौकरी का मौका, इन पदों पर निकली भर्ती

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है. यह अधिसूचना 28 फरवरी 2026 को जारी की गई है. इस भर्ती के जरिए कॉलेज में कुल 7 स्थायी पदों को भरा जाएगा.

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कई अहम गैर-शिक्षण पद शामिल किए गए हैं. इनमें वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक, कनिष्ठ सहायक और पुस्तकालय परिचारक जैसे पद शामिल हैं. सभी पद स्थायी हैं, यानी चयनित उम्मीदवारों को नियमित नियुक्ति मिलेगी. कॉलेज प्रशासन के अनुसार, सभी पदों पर नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाएगी.

आवेदन की तारीख और तरीका

योग्य उम्मीदवार 28 फरवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल University of Delhi के समर्पित भर्ती पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन आवेदन या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे.

वरिष्ठ निजी सहायक के लिए योग्यता

वरिष्ठ निजी सहायक पद के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना अनिवार्य है. इसके साथ ही पीए या स्टेनोग्राफर के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए. स्टेनोग्राफी में अंग्रेजी के लिए 120 शब्द प्रति मिनट या हिंदी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति जरूरी है. वहीं टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए.

सहायक पद के लिए जरूरी शर्तें

सहायक पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है. साथ ही जूनियर असिस्टेंट या किसी समान पद पर कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए. टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है. इसके अलावा कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान भी अनिवार्य है.

कनिष्ठ सहायक के लिए योग्यता

कनिष्ठ सहायक पद के लिए भी स्नातक की डिग्री जरूरी है. उम्मीदवार को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए और निर्धारित टाइपिंग स्पीड को पूरा करना होगा. इस पद के लिए अनुभव अनिवार्य नहीं है, जिससे नए उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर बनता है.

पुस्तकालय परिचारक के लिए पात्रता

पुस्तकालय परिचारक पद के लिए उम्मीदवार का 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है. साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र कोर्स होना चाहिए. कंप्यूटर अनुप्रयोगों का सामान्य ज्ञान भी इस पद के लिए जरूरी माना गया है.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुल्क तय किया गया है. सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है. यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा.

आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले भर्ती पोर्टल dunt.uod.ac.in पर जाना होगा. वहां एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करना होगा. पंजीकरण के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल में प्रवेश करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पढ़ाई से जुड़ा विवरण और अन्य जरूरी जानकारी सावधानी से भरें.

