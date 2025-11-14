जामिया में मुस्लिमों को 30% आरक्षण तो हिंदुओं के लिए कितना कोटा? कैसे होता है बंटवारा

दिल्ली में स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया किसी पहचान का मोहताज नहीं है. साथ ही ये संस्थान अपने खास आरक्षण सिस्टम को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहता है. ये देश के उन चुनिंदा विश्वविद्यालय में है जिसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा मिला हुआ है. कोर्ट के एक खास निर्णय के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत यह दर्जा मिला, जिसके चलते यहां मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए खास आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रत्येक प्रोग्राम में 30 फीसदी सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व्ड हैं. यदि किसी कोर्स में 100 सीटें हैं तो 30 सीटें केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी जाती हैं. विश्वविद्यालय की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को भी खास अवसर दिया गया है. हर प्रोग्राम में 10 प्रतिशत सीटें मुस्लिम महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई हैं.



मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 10% आरक्षण

साथ ही 10 फीसदी सीटें मुस्लिम समुदाय के ओबीसी और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिए रिजर्व्ड हैं. हालांकि ये आरक्षण केवल नॉन-क्रीमी लेयर वाले उम्मीदवारों को ही मिलेगा. कैंडिडेट्स को इस लिए केंद्र सरकार की लिस्ट में शामिल प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है. अगर इन 10% आरक्षित सीटों (महिलाओं या ओबीसी/एसटी वर्ग) में सीटें खाली रह जाती हैं, तो वे सीटें सामान्य मुस्लिम श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती हैं.

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 5% आरक्षण

जामिया में दिव्यांग छात्रों के लिए भी 5% सीटें आरक्षित हैं. इसमें अलग-अलग प्रकार की दिव्यांगता दी गई है. जिनमें दृष्टि बाधित, सुनने में कमी, चलने-फिरने में दिक्कत, मानसिक विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, पार्किंसन जैसी स्थितियां शामिल हैं.

जामिया स्कूलों के छात्रों के लिए 5% आरक्षण

इसके अलावा जिन छात्रों ने जामिया स्कूलों से अपनी 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है, उन्हें भी फायदा मिलता है. विश्वविद्यालय में 5% सीटें इंटरनल (Internal) छात्रों के लिए आरक्षित हैं. यानी जिन्होंने जामिया से अपनी स्कूली पढ़ाई की है, उन्हें दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है.

जामिया में कौन पढ़ सकता है

हालांकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक अल्पसंख्यक संस्थान है, लेकिन यहां हर धर्म और राज्य के छात्र दाखिला ले सकते हैं. गैर-मुस्लिम छात्रों के लिए भी बड़ी संख्या में सीटें खुली रहती हैं और हर साल देशभर से हजारों छात्र यहां आवेदन करते हैं.

यह भी पढ़ें: बैंक ऑफ बड़ौदा में 2700 पदों पर भर्ती, आज से शुरू हुए आवेदन, जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI