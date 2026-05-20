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हिंदी न्यूज़शिक्षाInternational Tea Day 2026: प्रोफेशनल टी-टेस्टर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी मिलती है सैलरी?

International Tea Day 2026: प्रोफेशनल टी-टेस्टर बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कितनी मिलती है सैलरी?

International Tea Day 2026: 21 मई को मनाए जा रहे इंटरनेशनल टी डे के मौके पर जानिए कैसे बन सकते हैं प्रोफेशनल टी-टेस्टर, कौन-से कोर्स हैं जरूरी और इस फील्ड में कितनी मिल सकती है सैलरी..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 May 2026 07:27 PM (IST)
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  • अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर प्रोफेशनल टी-टेस्टर करियर पर चर्चा.
  • टी-टेस्टर चाय की गुणवत्ता, खुशबू और स्वाद की बारीकी से जांच करते हैं.
  • फूड साइंस, बॉटनी या हॉस्पिटैलिटी डिग्री सहायक, सर्टिफिकेशन कोर्स उपलब्ध.
  • सफल टी-टेस्टर के लिए स्वाद, धैर्य और बाजार ज्ञान आवश्यक.

चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है.भारत समेत दुनियाभर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर चाय उद्योग से जुड़े करियर विकल्प भी चर्चा में हैं. इन्हीं में से एक है प्रोफेशनल टी-टेस्टर का करियर.यह ऐसा प्रोफेशन है जिसमें चाय की क्वालिटी, खुशबू और स्वाद को परखने का काम किया जाता है. अगर आपको चाय की अलग-अलग वैरायटी को समझने में रुचि है तो यह करियर आपके लिए शानदार विकल्प बन सकता है.

क्या होता है प्रोफेशनल टी-टेस्टर का काम?

टी-टेस्टर का काम केवल चाय पीना नहीं होता। उन्हें चाय की पत्तियों की गुणवत्ता, खुशबू, रंग और स्वाद को बारीकी से जांचना पड़ता है. इसके अलावा वे नई चाय ब्लेंड तैयार करने, मार्केट ट्रेंड समझने और ग्राहकों की पसंद के हिसाब से फ्लेवर चुनने का काम भी करते हैं. बड़ी चाय कंपनियों और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में टी-टेस्टर्स की अहम भूमिका होती है.

कौन-सा कोर्स करना होता है जरूरी?

टी-टेस्टर बनने के लिए कोई एक तय डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी या हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कोर्स काफी मददगार माने जाते हैं. भारत में कई संस्थान टी-टेस्टिंग और टी-मैनेजमेंट से जुड़े सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स कराते हैं.सिलीगुड़ी स्थित कुछ संस्थानों में 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध हैं, जहां चाय की पहचान, टेस्टिंग तकनीक और क्वालिटी चेकिंग सिखाई जाती है. इसके अलावा इंटरनेशनल टी मास्टर्स एसोसिएशन और यूके टी अकादमी जैसे विदेशी संस्थान भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफर करते हैं.

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टी-टेस्टर बनने के लिए कौन-सी स्किल जरूरी?

इस फील्ड में सफल होने के लिए स्वाद और खुशबू पहचानने की क्षमता सबसे जरूरी मानी जाती है. इसके अलावा धैर्य, ऑब्जर्वेशन स्किल, फूड टेस्टिंग की समझ और मार्केट नॉलेज भी जरूरी होती है. कई कंपनियां ऐसे लोगों को प्राथमिकता देती हैं जिन्हें चाय उत्पादन और प्रोसेसिंग की जानकारी हो.

कितनी मिलती है सैलरी?

भारत में शुरुआती स्तर पर एक टी-टेस्टर को लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपये सालाना तक सैलरी मिल सकती है. अनुभव बढ़ने के साथ यह पैकेज 8 लाख से 12 लाख रुपये सालाना तक पहुंच सकता है.बड़ी चाय कंपनियों, एक्सपोर्ट हाउस और इंटरनेशनल ब्रांड्स में काम करने वाले अनुभवी टी-टेस्टर्स को इससे भी ज्यादा सैलरी मिलती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 May 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
Education International Tea Day 2026 Tea Taster Career Tea Industry Jobs
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