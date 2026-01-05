अगर आप विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं तो आपको आज हम आपको एक ऐसा देश बताने जा रहे हैं. जहां भारतीय करेंसी बेहद ताकतवर है. अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत के 50 हजार रुपये किसी दूसरे देश में कितनी बड़ी रकम बन सकते हैं. खासकर जब बात इंडोनेशिया की आती है, तो आंकड़े देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वजह है वहां की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपिया जिसका मूल्य भारतीय रुपये के मुकाबले काफी अलग है.

दरअसल, मौजूदा समय में 1 भारतीय रुपया लगभग 185 इंडोनेशियाई रुपिया के बराबर है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास भारत के 50 हजार रुपये हैं, तो इंडोनेशिया पहुंचते ही यह रकम लाखों में बदल जाती है. 50,000 भारतीय रुपये करीब 92 लाख 70 हजार इंडोनेशियाई रुपिया के आसपास हो जाते हैं.

क्यों इतना बड़ा होता है अंतर

असल में यह अंतर किसी देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, आय स्तर और मुद्रा की कीमत से जुड़ा होता है. इंडोनेशिया की मुद्रा का मूल्य कम होने की वजह से वहां नोटों पर रकम बहुत बड़ी दिखाई देती है. ठीक वैसे ही जैसे भारत में एक समय हजार और पांच सौ के नोट आम थे, लेकिन कुछ देशों में लाखों के नोट भी चलते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि वहां लोग बहुत अमीर हैं, बल्कि यह सिर्फ मुद्रा की कीमत का फर्क है.

इंडोनेशिया की करेंसी का नाम “इंडोनेशियाई रुपिया” है, जिसे वहां रोजमर्रा के लेनदेन में इस्तेमाल किया जाता है. वहां के नोटों पर 10 हजार, 50 हजार, 1 लाख जैसी बड़ी रकम लिखी होती है. ऐसे में जब कोई भारतीय वहां जाता है और अपने रुपये को रुपिया में बदलता है, तो उसे नोटों की गड्डियां मिल जाती हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वह अचानक बहुत अमीर हो गया हो.

50 हजार रुपये से इंडोनेशिया में क्या कर सकते हैं

अब सवाल उठता है कि अगर भारत के 50 हजार रुपये इंडोनेशिया में करीब 90 लाख से ज्यादा बन जाते हैं. इंडोनेशिया में खाने-पीने, लोकल ट्रांसपोर्ट और होटल की कीमतें भारत के कई हिस्सों के मुकाबले सस्ती हैं. ऐसे में भारतीय पर्यटक वहां अच्छे होटल में रुक सकते हैं, स्थानीय खाना खा सकते हैं और घूमने-फिरने का मजा ले सकते हैं.

हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि वहां की कीमतें भी उसी मुद्रा के हिसाब से तय होती हैं. यानी जो चीज वहां 1 लाख इंडोनेशियाई रुपिया की है, वह दिखने में भले ही महंगी लगे, लेकिन भारतीय रुपये में बदलने पर उतनी ज्यादा नहीं होती. इसलिए सिर्फ नोटों की संख्या देखकर किसी देश की सस्ती या महंगी चीजों का अंदाजा लगाना सही नहीं होता.

