हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT रुड़की ने जारी किया JEE Advanced का सिलेबस, जानें कब होगी परीक्षा

IIT रुड़की ने जारी किया JEE Advanced का सिलेबस, जानें कब होगी परीक्षा

आईआईटी रुड़की ने JEE Advanced 2026 का ऑफिशल सिलेबस जारी कर दिया है. अब उम्मीदवार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Dec 2025 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

JEE Advanced 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. ‌इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने JEE Advanced 2026 का ऑफिशल सिलेबस जारी कर दिया है. अब उम्मीदवार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं. माना जा रहा है कि सिलेबस जारी होने के बाद छात्रों को परीक्षा तैयारी में मदद मिलेगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि JEE Advanced  2026 की परीक्षा कब होगी. 

कब होगी JEE एडवांस्ड 2026 परीक्षा?

2026 में JEE Advanced परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की की ओर से किया जाएगा. इससे पहले संस्थान एग्जाम से जुड़ी अहम जानकारी जैसे परीक्षा डेट और एलिजिबिलिटी नियम जारी कर चुका है. ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार JEE Advanced  2026  का आयोजन 17 मई 2026 रविवार को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. 

कौन से छात्र दे सकेंगे JEE Advanced 2026?

JEE Advanced 2026 में वहीं छात्र शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने जेईई मेन्स 2026 में टॉप 2,50,000 रैंक के अंदर स्थान हासिल किया हो. कैटेगरी के अनुसार इसमें आरक्षण लागू रहेगा, साथ ही पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को हर कैटेगरी में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा आईआईटी रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जारी किए हैं. इस क्राइटेरिया के अनुसार उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना जरूरी है. वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के छात्रों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है. इसके अलावा उम्मीदवार अधिकतम दो बार और लगातार 2 वर्षों में ही JEE Advanced एडवांस परीक्षा दे सकेंगे. 

2024 पास आउट छात्रों पर नियम 

उम्मीदवारों को पहली बार 12वीं की परीक्षा 2025 या 26 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ देनी चाहिए. 2024 या उससे पहले 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र सामान्य रूप से इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे, हालांकि कुछ विशेष मामलों में छूट दी गई है.  वहीं अगर किसी उम्मीदवार ने पहले किसी आईआईटी के कोर्स में एडमिशन लिया है और सीट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन कैंसिल कराया है तो वह JEE Advanced 2026  के लिए पात्र नहीं होगा, हालांकि 2025 में प्रिपरेटरी कोर्स करने वाले और JoSAA 2025 में सीट अलॉट होने के बावजूद रिपोर्ट न करने वाले उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे. 

JEE Advanced 2026  एप्लीकेशन प्रोसेस

JEE Advanced 2026 के लिए आवेदन जल्द ही शुरू हो सकते हैं. आवेदन की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी. इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के साथ ही कैंडिडेट्स को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित फीस जमा करानी होगी. इसमें महिला कैंडिडेट, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 1600 रुपये फीस जमा करानी होगी. वहीं बाकी कैंडिडेट्स को 3200 रुपये फीस जमा करानी होगी. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 15 Dec 2025 11:07 AM (IST)
JEE Advanced 2026 IIT Roorkee JEE Advanced JEE Advanced Syllabus 2026
