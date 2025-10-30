हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाRajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

अगर आपने राजस्थान VDO परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा है तो आज आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है. जिसे आप आधिकारिक साइट से डाउनलोड कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Oct 2025 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB), जयपुर की ओर से राज्य के हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 30 अक्टूबर को कभी भी जारी किए जा सकते हैं. जैसे ही एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे, उम्मीदवार इन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या अपनी SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे.

इस भर्ती में कुल 850 ग्राम विकास अधिकारी पदों पर भर्ती की जाएगी इससे पहले बोर्ड द्वारा सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जा चुकी है जो सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले जारी हुई थी वह केवल परीक्षा शहर बताने के लिए जारी की जाती है यह एडमिट कार्ड नहीं है.

परीक्षा की तारीख और समय

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को पूरे राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें. देर से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रिंटेड कॉपी, एक मान्य फोटो पहचान पत्र (Photo ID), जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बिना इन दस्तावेजों के उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें - दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?  

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें.
  • वहां आपको “VDO Admit Card 2025” का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब अपना Application Number और Date of Birth भरें.
  • जानकारी सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर सेव रखें.

यह भी पढ़ें - GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 30 Oct 2025 01:53 PM (IST)
Education  Rajasthan VDO Admit Card 2025
