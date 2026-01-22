कुत्ता घुमाने वाले विवाद के बाद संजीव खिरवार लौटे दिल्ली, बने MCD कमिश्नर; जानें कितनी है सैलरी?

दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव हुआ है. 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजय खिरवार को दिल्ली का नया म्युनिसिपल कमिश्नर नियुक्त किया गया है. तीन साल से अधिक समय बाद वे राजधानी लौट रहे हैं. खिरवार गुरुवार से अपने नए पद का कार्यभार संभाल सकते हैं. संजय खिरवार को 2022 में दिल्ली से तब हटा दिया गया था, जब थ्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. उस समय वे दिल्ली के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव थे.



खबरों के मुताबिक, खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू दुगा, जो खुद 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, स्टेडियम में अपने कुत्ते को शाम 7 बजे तक घुमाने के लिए पहुंचे थे. इसके चलते खिलाड़ियों और कोचों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग जल्दी खत्म करनी पड़ी. वे आमतौर पर 8:30 बजे तक अभ्यास करते थे, लेकिन उस दिन उन्हें 7 बजे रुकना पड़ा.



हालांकि उस समय के थ्यागराज प्रशासनिक अधिकारी अजीत चौधरी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों के लिए आधिकारिक ट्रेनिंग समय शाम 7 बजे तक ही है और खिरवार ने भी इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया. बावजूद इसके, विवाद बढ़ा और उन्हें बाद में लद्दाख स्थानांतरित कर दिया गया.



लद्दाख में महत्वपूर्ण पद पर कार्य



लद्दाख में खिरवार ने स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभाला. वहां उन्होंने प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी की. उनकी कार्यकुशलता और अनुभव को देखते हुए उन्हें इस महीने फिर से दिल्ली में पोस्ट किया गया. यह तब हुआ जब गृह मंत्रालय ने AGMUT कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर के फेरबदल की घोषणा की.



दिल्ली में नई जिम्मेदारी



संजय खिरवार अब दिल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे. वे अश्वनी कुमार, 1992 बैच के AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी की जगह लेंगे, जिन्हें इस महीने जम्मू-कश्मीर भेजा गया था. इस पद पर खिरवार का मुख्य कार्य शहर की नगरपालिका से जुड़े विभागों का संचालन करना होगा. इसमें सफाई, जल आपूर्ति, सीवर सिस्टम, नगर योजना और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं.



कितनी सैलरी?



सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो संजीव खिरवार पे लेवल 15 पर कार्यरत होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी बेसिक सैलरी 1,82,200 प्रति माह के आसपास है. इसके अलावा अन्य भत्ते और सुविधाएं भी शामिल हैं.



