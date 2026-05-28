चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह

India vs Russia China Ukraine MBBS Fees : भारत में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. इसके लिए छात्र NEET जैसी मूश्किल परीक्षा पास करते हैं, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती MBBS की महंगी पढ़ाई सामने आती है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बेहद सीमित हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम परिवार के लिए उसे भर पाना आसान नहीं होता है. कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल फीस 60 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रूस, चीन, यूक्रेन, जॉर्जिया और वियतनाम जैसे देशों का रुख कर रहे हैं, जहां मेडिकल की पढ़ाई भारत की तुलना में काफी सस्ती मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में MBBS की पढ़ाई क्यों महंगी है और इसके पीछे की वजह क्या है.

भारत में MBBS की पढ़ाई क्यों महंगी है?



1. भारत में कम मेडिकल सीटें - भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा छात्र NEET परीक्षा देते हैं, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बहुत सीमित हैं. सीटें कम होने और छात्रों की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की मांग बढ़ जाती है. यही कारण है कि निजी संस्थान भारी फीस वसूलते हैं. सरकारी कॉलेजों में फीस कम होती है, लेकिन वहां एडमिशन मिलना बेहद मुश्किल होता है.



2. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का खर्च - प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अपना पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता है. उन्हें सरकार से ज्यादा आर्थिक सहायता नहीं मिलती है. मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए बड़े अस्पताल, लैब, रिसर्च सेंटर, हॉस्टल और आधुनिक मशीनों की जरूरत होती है. MRI, CT Scan और मेडिकल सिमुलेशन लैब जैसी सुविधाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. इन सभी खर्चों की भरपाई कॉलेज फीस के जरिए करते हैं.

3. डॉक्टर और फैकल्टी पर भारी खर्च - MBBS पढ़ाने के लिए अनुभवी डॉक्टर, सर्जन और विशेषज्ञ प्रोफेसरों की जरूरत होती है. प्राइवेट कॉलेज अच्छे फैकल्टी को रखने के लिए मोटी सैलरी देते हैं. इसके अलावा टेक्नीशियन, लैब स्टाफ और अस्पताल कर्मचारियों का खर्च भी काफी ज्यादा होता है. यही वजह है कि मेडिकल शिक्षा की लागत लगातार बढ़ती जाती है.



4. सरकारी और प्राइवेट कॉलेज - भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस काफी कम होती है. All India Institute of Medical Sciences जैसे संस्थानों में सालाना फीस कुछ हजार रुपये तक होती है. वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेजों में हर साल 7 लाख से 30 लाख रुपये तक फीस ली जाती है. वहीं MBBS की पूरी पढ़ाई पर करोड़ों रुपये तक खर्च हो सकता है.



5. NRI और मैनेजमेंट कोटा - कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज NRI और मैनेजमेंट कोटा के जरिए एडमिशन देते हैं. इन सीटों की फीस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है. कई कॉलेज 25 हजार डॉलर से लेकर 2 लाख डॉलर तक फीस लेते हैं. इससे मेडिकल शिक्षा और ज्यादा महंगी हो जाती है.



रूस में क्यों सस्ती है MBBS की पढ़ाई?



रूस भारतीय छात्रों के लिए लंबे समय से मेडिकल शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है. यहां MBBS की कुल फीस लगभग 22 लाख से 30 लाख रुपये तक होती है. रूस में सरकार मेडिकल शिक्षा को काफी सपोर्ट करती है, इसलिए कॉलेजों की फीस कम रहती है. वहां रहने का खर्च भी भारत के बड़े शहरों की तुलना में कम माना जाता है.

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चीन में मेडिकल शिक्षा कैसी है?

चीन में कई मेडिकल यूनिवर्सिटी विश्व स्तर की सुविधाएं देती हैं. यहां MBBS की फीस लगभग 25 से 30 लाख रुपये तक होती है. चीन में मेडिकल शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण ज्यादा मजबूत है, जिससे फीस सीमित रहती है.

विदेश में पढ़ाई सस्ती होने की बड़ी वजह क्या है?

रूस, चीन और यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है. वहां कई यूनिवर्सिटी सरकारी सहायता से चलती हैं, जिससे फीस कम रहती है. वहीं भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन फीस रेगुलेशन अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं माना जाता. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत में ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, सीटें बढ़ाई जाएं और प्राइवेट कॉलेजों की फीस पर सख्त नियंत्रण किया जाए, तो मेडिकल शिक्षा आम छात्रों के लिए सस्ती हो सकती है.

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